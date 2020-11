Un juzgado investigará a dos aficionados del Espanyol por los insultos racistas a Williams

El Juzgado de Instrucción número 2 de Cornellà de Llobregat ha abierto una investigación contra dos aficionados del Espanyol que durante el partido frente al Athletic Club de la temporada pasada lanzaron presuntamente insultos y cánticos racistas contra Iñaki Williams por el color de su piel. El procedimiento se abre después de que el Ministerio Público considere que, presuntamente, cometieron un delito de lesión de la dignidad de las personas por motivos racistas.

Se trata de la primera acción jurídica de este tipo en el país, nunca se ha actuado por este tipo de comportamientos contra aficionados por la vía penal. Todo comenzó con la querella presentada por el Servicio de delitos de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona. El documento señalaba que, sobre el minuto 69 de partido que se disputaba en el RCDE Stadium, "el jugador del equipo visitante, cuya piel es de color negro, al ser sustituido del terreno de juego, recibió por parte de un sector d ela grada gritos de menosprecio", tal y como reflejaron las imágenes de Movistar+.

El fiscal acusa a dos adultos cuyas iniciales son J. C. M. A. y K. B. G. por emitir "contra el jugador gritos y gestos de menosprecio hacia su persona con el indudable efecto de humillación y menoscabo de su dignidad por motivos racistas". El siguiente paso será que el juzgado cite a los dos investigados para continuar con el proceso que podría acabar con una sanción si se demuestran que con esos hechos incurrieron en el delito propuesto.

El mismo jugador escuchó al instante esos gritos y cargó contra la grada mientras se iba sustituido junto a uno de los integrantes del equipo técnico del conjunto rojiblanco. "Me voy un poco triste por el empate y sobre todo porque he sufrido insultos racistas. Es algo que ningún jugador de raza negra o cualquier raza quiere escuchar. Es algo fuera de lugar y la gente debe venir al estadio a disfrutar, a animar a su equipo, a disfrutar del fútbol. Es un deporte de amistad, de equipo, y la verdad que ha sido un día un poco triste porque no tienen que ocurrir estos acontecimiento fuera de lugar", explicó ese mismo día en una entrevista que compartió su equipo a través de Twitter.

Posible sanción

Según el artículo 510.2 del Código Penal, "serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses" quienes falten a la dignidad de las personas mediante acciones que puedan suponer "humillación, menosprecio o descrédito". Después de que la fiscalía se haya querellado, ahora será el Ministerio Público el que determine si se cumplen estas premisas en los hechos que sucedieron la temporada pasada. Lo que sí consiguió este movimiento fue una oleada de reacciones para apoyar al jugador. Se hizo viral el recibimiento de la afición del Tenerife en el partido de Copa del Rey que jugaron tras lo sucedido.

