El problema del gol en la Selección y las soluciones de Luis Enrique: de Morata a Ansu Fati

Los tres partidos del último parón de selecciones fueron la muestra de que España tiene un problema crítico con el gol. El combinado nacional necesita encontrar un ataque fijo y, sobre todo, un '9' de garantías para la próxima Eurocopa y también, por qué no, para tener opciones en esta Nations League. Este viernes es día de nueva convocatoria para los encuentros ante Países Bajos, Suiza y Alemania y Luis Enrique tendrá que elegir quién será la solución a esa falta de olfato que provocó una derrota y un empate en la anterior fecha internacional.

Un solo tanto en tres partidos fue el balance goleador que se llevó La Roja de la última fecha internacional. La sensación de vacío que dejó el equipo de Luis Enrique le obliga a que en este parón tenga que responder y la solución pasa porque encuentre a su goleador. Sin ese juego preciosista de la última década, la Selección tiene que encontrar nuevos recursos y, sobre todo, alguien que marque la diferencia sobre el campo a base de golear.

En este siglo, España ha tenido muy buenos delanteros, pero no grandes goleadores. En la época más gloriosa en la que el equipo consiguió un Mundial y dos Eurocopas la plantilla tenía como referencias a David Villa y a Fernando Torres, pero tampoco hacía una gran cantidad de goles. Se ganó la cita de Sudáfrica prácticamente por la mínima en todas las eliminatorias. Pero esta plantilla actual que quiere reeditar lo conseguido en Austria y Suiza y en Ucrania y Polonia en el verano de 2021 no tiene tanta calidad.

Sergio Ramos controla un balón, durante un partido de la selección española EFE

Este viernes 'Lucho' tendrá una nueva oportunidad para desbloquear a un equipo que ha mostrado algunos brotes verdes, sobre todo en las bandas y en el centro del campo, pero que aún tiene que encontrar la guinda de su creación para ser una plantilla con opciones a ganar el campeonato. Tras la última convocatoria, Ramos parecía el mejor delantero de la plantilla y eso no se lo puede seguir permitiendo un colectivo que quiere aspirar al título.

Los hombres de 'Lucho'

La baja de Rodrigo Moreno por coronavirus marcará la selección que haga el asturiano, ya que venía siendo el hombre elegido en las últimas convocatorias. El delantero del Leeds ha dado positivo por coronavirus y no estará en esta última llamada del 2020. Hasta el momento parecía la opción que más convencía a Luis Enrique por su movilidad y ha metido 8 goles en 24 partidos con La Roja.

Gerard Moreno volvía el fin de semana pasado de la lesión que tuvo precisamente con España en la llamada de octubre, por lo que parte con más papeletas para regresar. El cazagoles catalán realizó una gran temporada 2019/2020 en la que terminó con 18 goles y este año no se ha quedado atrás. También se ha consolidado como esa segunda opción y ya suma tres tantos en seis encuentros.

Mikel Oyarzabal, con la Selección SeFútbol

La otra baza que ha enseñado para esa posición es la de Mikel Oyarzabal. Luis Enrique ha creído en él como una especie de falso '9', pero tampoco ha dado un gran resultado. Su mejor rendimiento está en la banda. Eso sí, suma el mismo número de goles que Moreno en dos partidos más. La Real Sociedad funciona a su ritmo y está en un gran momento de forma. Evidentemente tiene que estar en la convocatoria, pero hay dudas sobre que lo tenga que hacer como referencia.

Alternativas

En contraste con estos tres nombres, Iago Aspas parece quedarse al margen desde que volvió Luis Enrique. No va desde el verano de 2019 y no hay previsiones para que lo haga en esta convocatoria. Cuando sí que iba, sumó seis goles en 18 partidos. Pero su edad no parece convencer al técnico asturiano que quiere hacer un proyecto para varios años. Lleva varias temporadas siendo el Zarra de La Liga, por lo que tiene argumentos para defender su candidatura.

Álvaro Morata ha sido motivo de burla durante las últimas semanas por la anécdota de los fueras de juego, sobre todo en ese partido ante el Barça. Aún así está haciendo goles en su regreso a la Juve. Parece la opción preferida para poder regresar a la convocatoria. Sus 17 goles en 33 partidos con La Roja le acredita además como el jugador que más veces ha visto puerta de todas las alternativas. Todo el mundo estaba de acuerdo en que tenía que ser el delantero del futuro cuando España bailaba al son de otros jugadores. Se ha quedado en la estacada con tanto cambio de club.

Álvaro Morata, con la Juventus Reuters

Paco Alcácer también está siendo relevante en el Villarreal. Después de su fichaje en el último mercado invernal ha impregnado su sello en La Liga demostrando su olfato en el área. Además, su experiencia con la Selección es un valor a tener en cuenta. Los 12 goles que ha marcado en 19 partidos es un valor a tener en cuenta para Luis Enrique. Para Robert Moreno sí contaba, para el actual técnico del combinado nacional todavía no en esta segunda etapa.

El gol en la banda

La responsabilidad del gol parece quedar en los hombres de banda. Ansu Fati y Adama Traoré presentaron sus papeletas en la última convocatoria como la ilusión de La Roja. El juvenil del Barça parece consolidado tanto en su club como en la absoluta, mientras que el del Wolverhampton por fin pudo debutar y mostrar lo que podía hacer. Ambos parecen destinados a ocupar los extremos del 4-3-3 de Luis Enrique siempre que las lesiones y el coronavirus les respeten.

No hay que olvidarse de Marco Asensio y Ferrán Torres, ya que uno está recuperando el nivel que se vio truncado por una fatídica lesión y el otro está dando un salto cualitativo en el City. Guardiola ha descubierto a un 'falso 9' muy válido y en la Champions League el ex del Valencia ha dejado su sello en todos los partidos que han jugado los ingleses. El madridista también parece asentado de nuevo en el once titular del Real Madrid.

Ferrán Torres con España en el duelo ante Alemania EFE

Es por lo que no sería ninguna locura pensar en Fati o en Torres como una opción para la punta. El culé ha jugado en la cantera azulgrana prácticamente toda su carrera como referencia. De hecho, Koeman lo ha posicionado en algún encuentro ahí. En El Clásico, sin ir más lejos, arrancó desde ahí e hizo el gol de su equipo en el Camp Nou.

Las sorpresas

Durante su ya dilatada carrera como seleccionador, Luis Enrique también probó en su equipo a Iñaki Williams y Jaime Mata. El del Athletic, como el resto del equipo, no pasa por su mejor momento de forma. Aunque es verdad que sería un perfil diferente e interesante jugando junto a Ansu y a Adama en una apuesta por la velocidad, tampoco se presume su regreso a corto plazo. El del Getafe sigue siendo la referencia de un equipo que no para de crecer, pero tampoco está en sus mejores cifras.

El que sí está marcando la diferencia, aunque lo haga en Segunda División, es Raúl de Tomás. Por estilo y físico, no hay otro como él disponible en Primera. Podría ser un recurso para recuperar el olfato. Parece complicado que el Espanyol siga manteniéndole en el mercado invernal, pero la apuesta que hizo el conjunto catalán precisamente en esa ventana de fichajes del año pasado fue a largo plazo. Sus cinco goles esta temporada invitan a pensar que tiene cualidades para estar en la terna.

[Más información - La nueva revolución de Luis Enrique: una Selección joven que busca referentes y sus señalados]