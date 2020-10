Robert Moreno: "Duele descubrir que estás despedido en la prensa"

Robert Moreno se quedó sin equipo el pasado 19 de julio. Nadie se explicó la entonces decisión del Mónaco. Destitución por sorpresa y silencio hasta ahora por parte del que fuera seleccionador de España. El técnico habla sobre su despido y cómo se produjo todo el incidente.

El exseleccionador nacional se destapa en declaraciones para L'Équipe. "Era sábado. Por la mañana recibo un mensaje de Oleg que me dice que quiere verme, me dice que vaya al estadio después del entrenamiento. En el camino, un amigo me llama. Ya estaba en los periódicos. Descubrir que estás despedido en la prensa, eso es lo que duele", confiesa el entrenador.

"No es que te despidan, porque en el fútbol todos estamos de paso. Pero un club como el Mónaco tiene que tener cuidado con este tipo de cosas. Oleg dijo cosas después, pero fue una tontería, cosas para justificar la decisión", continúa un Robert Moreno que aun pasado el tiempo demuestra que todavía siente dolor por cómo se sucedieron los hechos.

Robert Moreno, en rueda de prensa con el Mónaco EFE

El técnico catalán tiene una teoría sobre el porqué se produjo su despido. "Simplemente me dijeron: 'no vas a seguir, no contamos contigo'. Así terminó. Oleg dijo cosas después, pero fue una tontería, cosas para justificar la decisión. Para mí la historia es muy simple: llegó un nuevo director deportivo, quiso contar con su gente de confianza y ya está. Después, el tiempo probará lo uno o lo otro", sentencia.

Sin equipo

Desde que se produjese su destitución, Robert Moreno se encuentra sin equipo. Antes de que el Mónaco se encomendase a él, el técnico se había hecho cargo de la selección española después de que Luis Enrique decidiese dejar su puesto por la enfermedad y posterior fallecimiento de su hija Xana.

Se habló mucho entonces de si a Luis Enrique le había sentado bien que fuese su escudero el que se hiciese con las riendas del combinado nacional. Pero cuando el asturiano regresó, fue Robert Moreno al que le tocó dar un paso a un lado. Por aquellas fechas se llegó a hablar de que ambos habían roto su amistad por todo lo sucedido.

Robert Moreno, en el banquillo de España Reuters

"Nada más salir de la Selección, el impacto inicial fue fuerte por la situación que me tocó vivir. Esos días traté de aislarme con mi familia. No escuché nada, ni leí la prensa por todas las cosas que se publicaban. Todas las mentiras que se decían sobre mí", afirmó tiempo después de dejar su cargo como seleccionador de España en The Coaches Voice.

