Álex Roca, deportista con parálisis cerebral, completa una maratón por las calles de Barcelona

El ser humano a veces puede ser maravilloso. Otras no tanto, pero la historia de Álex Roca no deja sitio para malos pensamientos, malos recuerdos ni malas experiencias. El catalán es sinónimo de vida y de deporte y por eso no hay quien le pare. No se detiene ante ninguna de sus adversidades y se ha propuesto cumplir todos los retos que se propongan a pesar de su dificultad.

La valentía de Álex Roca está en que en su mente no existen los imposibles y por eso siempre lucha por cumplir sus sueños y los retos que se propone. Una de las palabras que mejor le define seguramente sea la de imparable, y también la de valiente y la de constante, como a todos los grandes atletas.

La parálisis cerebral que padece le pone las cosas más difíciles que al resto, pero eso no le impide calzarse sus zapatillas y salir a quemar la ciudad con sus interminables rutas, o apretarse su casco y montarse en la bicicleta para realizar trayectos largos, complicados y divertidos en los que disfruta, se pone a prueba y se siente vivo, algo que no todos tenían claro hace unos años.

RÉCORD: Hemos logrado bajar 32 minutos

hace 6 años corriendo mi primera carrera de 10 Km en un total de 1.32 h y HOY HE LOGRADO un sueño que todos creíamos imposible, rebajar mi marca 32 minutos, realizando una carrera de en 1:00:43 h



— Alex Roca Campillo (@alexroca91) September 20, 2020

Especialmente los médicos que no le dieron la esperanza o la posibilidad de ser feliz, ya que le condenaron a morir o a vivir permanentemente en una silla de ruedas. Sin embargo, él se sobrepuso al problema que le había surgido a los seis meses de vida cuando le diagnosticaron una encefalitis viral herpética, algo parecido a un herpes que puede salir en la piel o en el labio, pero que él le atacó su cerebro.

Sin embargo, Álex Roca no es de los que se rinde fácilmente y cuando pudo, decidió que esa vida que le habían predestinado no era para él, que él no se sentía ni normal ni especial, que él era otra cosa y que había venido al mundo para romper barreras y para ser ejemplo de que no hay que conformarse con nada, sino luchar y que la vida devuelva los frutos. A fuerza de intentarlo muchas veces, alguno siempre llega.

Por eso, con toda su fuerza de voluntad, su vitalidad y su forma física, que es envidiable gracias a su trabajo, Álex Roca se ha convertido en todo un atleta de élite que ya acumula muchas hazañas en su historial, un historial verdaderamente increíble y que testimonio de mucho esfuerzo y mucha superación.

Su último reto

Su último reto ha sido completar una maratón por las calles de Barcelona, algo que ha hecho en siete días tras estar 4 horas, 29 minutos y 36 segundos sin parar de correr. Como él mismo dice, con "dolor de piernas", porque al fin y al cabo es humano aunque no lo parezca, así ha terminado el que ha sido uno de sus últimos retos, aunque vendrá más.

¡MARATÓN EN 7 DÍAS!

42,195Km- 4:29:36h



Con dolores en las piernas, recorriendo diferentes partes de mí ciudad: Barcelona.



Gracias amor @mcarmemaza por luchar junto a mí.



— Alex Roca Campillo (@alexroca91) November 15, 2020

Álex Roca es un especialista de la superación y de los retos casi imposibles, porque él los hace realidad. Junto al conocido YouTuber y ciclista Valentí San Juan ha sido capaz de completar el Camino de Santiago en tándem en tan solo cinco días, y ha sido también capaz de participar en carreras tan prestigiosas y extremas como la Titan Desert. Así es Álex Roca, todo un ejemplo de constancia y superación.

