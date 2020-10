Toni Freixa y su nuevo lloro tras el pinchazo del Barça ante el Alavés: "Penalti. Ladrones"

Toni Freixa no ha tenido un buen día. La victoria del Real Madrid frente al Huesca, con golazo de Eden Hazard incluido, seguro que no le ha hecho comenzar el sábado de la mejor forma. Sin embargo, tenía la esperanza de que el Barça hiciera lo propio en Mendizorroza. No obstante, el equipo de Koeman ha evitado la derrota y de milagro ante un Alavés que terminó con diez jugadores.

La expulsión de Jota Peleteiro y el gol de Antoine Griezmann llegaron en un fatídico minuto para el equipo babazorro que ya soñaba con doblegar a uno de los grandes de la competición. El gol de Rioja en el primer tiempo tras un fallo tremendo de Neto les ponía por delante y alimentaba sus esperanzas de éxito.

Finalmente, no se marcharon muy disgustados tampoco con el empate. Quien no se fue contento del estadio fue Ronald Koeman, que ve como su equipo suma su segundo empate de la temporada, a los que debe sumar otras dos derrotas. Pobre balance para un equipo que está llamado a pelear por el título.

Toni Freixa, que no estuvo en Mendizorroza, pero que igualmente ha quedado decepcionado con el resultado de su equipo, ha tenido una tarde movidita en redes sociales. El candidato a las elecciones del FC Barcelona se ha quedado a gusto, especialmente criticando la labor arbitral de Hernández Hernádez.

Penalti! Ladrones!!!! — Toni Freixa (@tonifreixa) October 31, 2020

El que fuera miembro de la junta directiva azulgrana en tiempos de Joan Laporta y portavoz del club durante el mandato de Sandro Rosell, escribió un feo mensaje que habla y mucho de la bajeza con la que actúa en determinadas ocasiones una persona que aspira a ser la imagen de una entidad deportiva tan grande como es el Barça.

Al 'grito' de "Penalti. Ladrones", Freixa reclamaba una posible falta dentro del área sobre Frenkie De Jong, en una acción ofensiva del conjunto azulgrana. El holandés buscaba el remate tras un balón colgado al área del Alavés, pero ante el contacto con el defensor, el centrocampista del Barça se iba al suelo. El árbitro no consideró nada punible en la jugada y desde el VAR tampoco le indicaron lo contrario.

Desde luego, la jugada no parece de mayor gravedad. Existe contacto entre ambos jugadores, pero no lo suficiente como para decretar la pena máxima. En cualquier caso, ni mucho menos se trata de una acción clara y manifiesta que pudiese justificar el fondo, nunca las formas, de semejante mensaje contra el colegiado.

Los colores del Barça

Sin embargo, el penalti de De Jong no fue lo único que no le gustó a Toni Freixa en el partido, que criticó que el FC Barcelona no jugase hoy con su indumentaria habitual con los colores azul y grana, y criticó al club que se deja llevar por criterios de mercado y ventas en lugar de apelar al sentimiento histórico y a los colores que siempre le han identificado.

Quin desastre això de no jugar mai de blaugrana! Fart de perdre les essències per l’afany de fer ingressos. Això s’acabarà — Toni Freixa (@tonifreixa) October 31, 2020

"¡Qué desastre lo de no jugar más de azulgrana! Harto de perder las esencias por el afán de hacer ingresos. Esto se acabará", fueron las palabras de Freixa para lanzar una crítica al club minutos antes de empezar su cruzada contra el estamento arbitral liderado hoy por Hernández Hernández en Mendizorroza.

Un quebradero de cabeza más que el candidato afirma solucionar si llega a la presidencia del Barça, ya que para él es innegociable que el conjunto culé juegue con su primera equipación, incluso ante rivales que visten camisetas parecidas y siendo visitante, como era el caso hoy en Mendizorroza. Lo dicho, un día para olvidar en la vida de Toni Freixa.

