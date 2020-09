Luis Enrique: "Adama puede que esté disponible para jugar ante Ucrania"

Es tiempo de selecciones. En los próximos días se celebran los partidos correspondientes a las primeras jornadas de la UEFA Nations League. España se enfrenta este jueves a Alemania y el domingo a Ucrania. Por este motivo ha comparecido ante los medios de comunicación Luis Enrique.

El seleccionador español ha visto como Mikel Oyarzabal se caía de la convocatoria antes de la concentración por dar positivo en coronavirus -fue sustituido por Gerard Moreno- y también como Marco Asensio causaba baja por un edema en la rodilla tras sufrir un golpe durante un entrenamiento.

Sin embargo, el técnico asturiano confía en las posibilidades de España y también ha deslizado, en la rueda de prensa previa al partido frente a la Mannschaft, que Adama Traoré podría estar disponible ya para el duelo del domingo contra Ucrania. El futbolista del Wolverhampton dio un resultado no concluyente en el test PCR.

Partido ante Alemania

"El objetivo es ganar los puntos y todos los partidos. Ese es mi objetivo y de eso trato de convencer a los jugadores. Alemania es una potencia y tienen un alto nivel. Será una de las favoritas en el Europeo. Pero buscaremos la victoria".

La convocatoria

"Por diferentes motivos he ido buscando soluciones. España tiene un fútbol de alto nivel y en selecciones inferiores hemos ganado títulos. No me fijo en nada más que en los jugadores que mejor se adaptan a lo que yo busco y que estén en el mejor momento. Tengo un gran grupo de jugadores, más allá de los 22 que están ahora. Quiero ser claro, directo y obtener resultados".

¿Cómo está Adama Traoré?

"Adama ha tenido un resultado dudoso unos días antes de venir y no ha podido viajar. Para el próximo partido hay alguna posibilidad, pero no vamos a arriesgar. Pero puede que esté disponible para venir el domingo a jugar contra Ucrania en Valdebebas. Estamos pendientes de lo que nos dicen los médicos".

Los centrales

"Quizás el culpable de haber probado once centrales sea yo, porque además es un puesto que para mí es el más exigente. Si estoy probando es porque hay margen de mejora".

Los porteros

"Los tres porteros que han venido, además de Pau, podrían jugar. Saben aguantar las críticas y les veo súper preparados para competir con la Selección".

El calendario

"La dificultad añadida ha sido el calendario, pero lo es para todos, también para Löw. Hay que ver cada jugador en particular, y aún así el ritmo de los entrenamientos ha sido altísimo. Pero no me quejo, me encanta jugar la Liga de Naciones y me encanta jugar con la Selección. Son las fechas oficiales y hay que aceptarlo".

El estilo de España

"Cualquiera sabe que tipo de equipo quiero y que tipo de juego. España no sale nunca a especular. Trataremos de generar más peligro, más balón, mejor defensa. Y por ahí voy a seguir, porque estoy convencido y porque nos ha dado resultados. Presionar arriba, reducir espacios y asociarse es lo que busco, porque así se controlan los partidos y se generan ocasiones de gol. No busco un fútbol loco, de ida y vuelta".

