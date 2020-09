Rodrigo rompe su silencio tras dejar el Valencia: señala a la directiva y defiende a Parejo

Rodrigo Moreno ha hablado largo y tendido sobre la situación de su exequipo, el Valencia, durante la concentración de la Selección. El delantero ha fichado recientemente por el Leeds de Marcelo Bielsa y se ha convertido en una de las varias salidas importantes que ha vivido la entidad che. Por ello, su opinión sobre lo que está sucediendo en la entidad era una de las más necesarias para la afición.

El atacante, durante la rueda de prensa del combinado nacional, ha opinado acerca de las últimas polémicas que se han producido en el Valencia. Desde las críticas a Dani Parejo por parte de un compañero de vestuario como Ferrán Torres, hasta la gestión que están protagonizando Murphy y Lim.

El propio Rodrigo ha reconocido que el Valencia "no está atravesando un momento fácil" porque "económicamente le afecta no entrar en Europa" y, a esos problemas económicos, se suman los derivados de una crisis mundial como la de la Covid-19. Esas son las razones que el goleador ve para que el club haya buscado la "salida a muchos futbolistas". "No sé si solo por razones económicos o también deportivas, que querían acabar un ciclo de un grupo ganador", ha indicado.

Rodrigo ha evitado criticar duramente al club, pero sus frases dejan clara su opinión: la responsabilidad es de los gestores. "Lo que están haciendo o dejan de hacer, habla por sí solo. No vengo aquí a darle palo a nadie, haría un flaco favor a un club que ha sido parte de mi vida". Él solo espera que "ojalá pronto se den cuenta" de los errores cometidos, porque su intención no era marcharse: "Hubiera sido un placer y un honor defender la camiseta muchos años más".

Piña de los jugadores del Valencia tras el gol de Rodrigo Moreno EFE

El nuevo jugador del Leeds ha dejado claro que existe una "desconexión" entre "la institución y las personas", que al final es lo que hace "grande" a un club histórico de la élite española como el Valencia.

Las críticas a Parejo

El que fuera líder del Valencia y actualmente en el Villarreal tras la salida masiva de estrellas del Valencia fue uno de los señalados por Ferrán Torres. El canterano fichó por el City de Guardiola y, una vez fue oficialmente presentado como nuevo integrante de su plantilla, cargó contra Parejo.

Durante una entrevista para el diario Marca, aseguró que el centrocampista nunca fue "un buen capitán" y que tampoco tuvo "relación con él". Cuando subí al primer equipo, con 17 años, pasaron muchas semanas hasta que me dedicó un simple 'Buenos días'". Unas declaraciones que no pasaron desapercibidas y que Rodrigo no ha querido valorar.

En el equipo de Luis Enrique ambos van a convivir juntos, por lo que aumentar la polémica no está en sus planes. "No he hablado con él", ha indicado un Rodrigo que, en caso de hacerlo, lo hará en privado. "Cada uno piensa y dice lo que cree". Sin embargo, él tiene claro que "ha sido un ejemplo profesional" y que Parejo fue para él un "ejemplo como compañero y como capitán".

