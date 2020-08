Oyarzabal, positivo por coronavirus en la Real Sociedad: no jugará con la selección española

Nuevo positivo por coronavirus en la Real Sociedad. El club donostiarra publicó un comunicado oficial en el que informó del caso en su primera plantilla tras recibir los resultados de los test PCR. Aunque no se reveló el nombre del afecto, fue el propio Mikel Oyarzabal el que confirmó que era él.

Fue este sábado cuando los miembros del primer equipo, así como los del staff técnico y los empleados del club se sometieron a las pruebas, confirmándose un positivo dentro del plantel del conjunto txuri-urdin. Además, la Real Sociedad confirma que la noticia ya ha sido trasladada a "las autoridades sanitarias competentes".

"Los miembros de la primera plantilla txuri-urdin, junto a técnicos y empleados del Club, pasaron ayer nuevas pruebas PCR. Entre los resultados de estas pruebas hay un nuevo caso positivo dentro de la plantilla, que ya se encuentra aislado en su domicilio. El caso ha sido comunicado a las autoridades sanitarias competentes", reza el comunicado de la Real Sociedad.

Después del comunicado oficial por parte del club, fue Oyarzabal el que escribió un mensaje en sus redes sociales para confirmar que era él el positivo y acabar así con cualquier especulación.

"¡Kaixo! Quiero comunicar que he resultado positivo en el último test realizado. Me toca estar en casa unos días y no podré acudir con la Selección. Un día menos para volver a trabajar con los compañeros. ¡Eskerrik asko!", escribió el futbolista en su cuenta de Instagram.

No jugará con España

El futbolista era uno de los elegidos por Luis Enrique para formar parte del combinado nacional en los partidos que tendrán lugar en septiembre, correspondientes a la Liga de Naciones. Sin embargo, el positivo por Covid-19 le hace quedarse fuera de los seleccionados al tener que guardar el periodo pertinente de cuarentena y que posteriormente se confirme su negativo en sucesivos test.

Oyarzabal es el cuarto positivo que produce en las filas de la Real Sociedad. El propio futbolista confirmó que era él el último en caer infectado, mientras que el otro jugador txuri-urdin que hizo lo mismo fue Aritz Elustondo. Los casos de coronavirus se suceden entre los distintos equipos de Primera, pero los de San Sebastián son unos de los más castigados a tan solo dos semanas de que comience La Liga.

De hecho, ya se ha confirmado que este mismo lunes se producirá el sorteo del calendario de la temporada 2020/2021 de La Liga. Así lo hizo público la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y también que ese mismo día se sorteará el de Segunda.

