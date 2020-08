La Federación anuncia que el sorteo del calendario de Primera División será el próximo lunes

La nueva temporada echará a andar en breve tal y como ha anunciado la Real Federación Española de Fútbol. El máximo organismo del fútbol español ha comunicado que el sorteo del calendario de la próxima temporada para Primera División será el próxima lunes a las 18:30 horas de la tarde.

A su vez, también se realizará el sorteo del calendario de Segunda División, que tendrá lugar después del de la categoría de oro del fútbol español. El resultado obtenido se comunicará a través de los canales oficiales de la Federación y a través de sus redes sociales, dando comienzo así a la temporada 2020/2021.

La Real Federación Española de Fútbol ya ha comunicado la fecha en la que echará a andar la nueva temporada. O, al menos, la fecha en la que se podrán hacer previsiones. Mañana lunes, a las 18:30, tendrán lugar los sorteos de los calendarios de Primera y Segunda División.

El acto tendrá lugar en el Salón de Actos Luis Aragonés de la sede de la RFEF en Las Rozas, Madrid. El máximo estamento del fútbol español ha comunicado que el acto será sin la presencia habitual de fútbol debido a las difíciles condiciones sanitarias que acontecen en el país. También se verá reducida la presencia de medios de comunicación en el evento.

La Real Federación ha comunicado que este acto con el que se dará el pistoletazo de salida a la nueva temporada, será también un sentido homenaje para todos aquellos que combaten contra la pandemia de la Covid-19 en primera línea y desde muy diferentes colectivos, y que están siendo los auténticos héroes que han permitido la vuelta a una cierta normalidad de toda la sociedad.

Este reconocimiento se materializará con la presencia de un médico de Atención Primaria de la Comunidad de Madrid, invitado al evento junto a un profesional de limpieza, un director de instituto público, un policía local y un técnico de Atención Primaria del SUMMA 112. La RFEF ha querido destacar el difícil reto que han afrontado todos ellos durante estos meses, especialmente el profesional de la educación pública que en breve se enfrentará a la vuelta de los alumnos a las aulas en unas condiciones tremendamente difíciles.

La Real Federación Española de Fútbol ha comunicado que ellos serán los encargados mañana de sacar las bolas que determinarán el calendario de la Primera División del fútbol profesional para la temporada 2020/2021. Este sorteo será ofrecido a través de streaming para que todos puedan seguir su desarrollo y su funcionamiento.

El lunes, un día clave

Por ello, este lunes será un día fundamental para el fútbol español ya que, no solo se conocerán los próximos calendarios de la temporada para la Primera y la Segunda División, si no que también será el día escogido para que regresen a los entrenamientos los equipos que todavía no lo han hecho, especialmente aquellos que han tenido competiciones europeas.

De esta forma, será el día que regresen tanto el Real Madrid como el FC Barcelona tras su participación en los últimos partidos de la pasada edición de la Champions League y que coronó al Bayern Munich como nuevo campeón continental.

