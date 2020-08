El fútbol femenino, en guerra con la RFEF: "El formato no se cambia, no retrocederemos 10 años"

La Primera Iberdrola sigue sin tener fijado el inicio de la nueva temporada. La competición, que debía empezar el 5 de septiembre, no tiene día para arrancar después de que la Federación Española de Fútbol (RFEF), dueña de los derechos de competición, declinara la fecha inicial marcada alegando la falta de un protocolo sanitario que debía fijar el CSD. El protocolo está cerca, pero las jugadores y los clubes meten prisa ante tanta incertidumbre.

"Todos éramos conscientes de que en agosto empezaban las pretemporadas y en septiembre las ligas", dicen a EL ESPAÑOL desde la Asociación de Clubes de Fútbol Femenino (ACFF). Los equipos de Primera División piden una resolución para fijar ya un calendario para el nuevo curso. La próxima semana habrá una reunión con los clubes para marcar las fechas, pero a pocos días del encuentro sigue habiendo claras diferencias.

Hay unanimidad (o casi) entre los equipos para empezar en la fecha más cercana al 5 de septiembre. Todos están de acuerdo, salvo el Rayo Vallecano. El conjunto madrileño insiste en que sin protocolo no se entrenará y en contar con 30 días de pretemporada a partir de entonces.

Desde la ACFF ven también lícito que el resto, que comenzaron a entrenar cuando se fijó el teórico inicio de la competición, quieran empezar el 5-S o la fecha más cercana posible. "Nunca el 18 de octubre que se oye o se ha dicho. Eso es una barbaridad. El resultado de no hacer los deberes a tiempo", dicen ante la postura de la RFEF de retrasar más todavía el comienzo de la temporada.

Luis Rubiales, presidente de la RFEF, con mascarilla EFE

La RFEF insiste en que la temporada 2020/2021 tendrá como día límite de su conclusión el 30 de junio de 2021. Es decir, si entonces se ha jugado al menos un 50% de la competición, la clasificación quedará validada esa fecha tal y como esté. El problema viene en que la solución de la Federación para cumplir con el calendario estaría en cambiar el formato de la competición esta temporada.

'No' rotundo al cambio de formato

La respuesta de los clubes es un 'no' rotundo. La Federación habría hecho propuestas como dividir la Liga en dos subgrupos o una Liga a vueltas para comprimir el calendario. En la ACFF creen que algo así sería una locura: "No vamos a permitirlo de ninguna manera. No vamos a retroceder diez o quince años atrás porque unos señores crean que es lo más conveniente", explican. Algo así restaría seriedad a la Primera Iberdrola: "¿Se ha visto alguna competición liguera seria por grupos?", cuestionan.

La solución que entienden como lógica entre los clubes sería jugar jornadas entre semana, las que fueran necesarias, para cumplir con el calendario: "Siendo lo profesionales que son todas las jugadoras de Primera División, que son capaces de hacer todas las jornadas intersemanales que sean... Antes era otra cosa. Algunas estudiaban, trabajaban...", se defienden.

Ubogagu, en el CD Tacón - FC Barcelona de la Primera Iberdrola Twitter (@CD_Tacón)

Unanimidad "absoluta" entre los clubes en contra de un cambio de formato como propone la RFEF. Avisan los equipos que no darán "su brazo a torcer" y se tomarán "medidas" en caso de que la Federación vaya por su cuenta. "Lo primero: tendrían que tener el protocolo hace un mes y no ahora y empezar en la fecha señalada. Y segundo: si hay que jugar entre semana, ya se jugará. Pero no vamos a hacer de la primera división española un formato a grupos o a vueltas", zanjan este asunto.

Cuatro descensos en Primera

La última de las diferencias entre la RFEF y algunos clubes está en los cuatro descensos que quiere fijar la Federación en una liga de 18 -no hubo descensos la pasada temporada y sí dos ascensos-. La ACFF pide que sea algo que se haga en dos años y reclaman que con cuatro descensos significaría que el 30% de los equipos descenderían este año. "No vemos necesidad de bajar cuatro de golpe en un año", dicen.

Aquí los clubes hacen un poco la batalla por su cuenta, habiendo equipos teóricamente fuera de peligro de descenso, pero la Asociación señala el método de actuación de la RFEF: "El problema es que la Federación toma decisiones sin contar con los clubes. Los clubes con los que cuentan, los que llaman los 'representantes de los clubes', no son elegidos por los clubes sino elegidos por ellos...", denuncian.

