Irene Paredes denuncia la desigualdad de la UEFA con el VAR en la Champions femenina

Irene Paredes, capitana del PSG y de la selección española, se mostró muy crítica con el arbitraje recibido por su equipo tras caer eliminada ante el Olympique Lyonnais en las semifinales de la Women's Champions League y con la UEFA por el hecho de que no haya VAR en esta fase final a pesar de jugar en dos estadios de Primera División, San Mamés y Anoeta, que cuentan con el sistema.

En los micrófonos de GOL Televisión, la española hizo pública esta denuncia de "discriminación" del fútbol en general al femenino. "Que no haya VAR en la Champions femenina es parte de la discriminación. No entiendo por qué no hay VAR en la Champions femenina. Es parte de la discriminación, lo digo así y no me voy a esconder. Si queremos igualdad, esto tiene que ser igualdad", sentenciaba de forma acusatoria Paredes.

La jugadora estaba todavía sobre el césped, el calentón era serio. "Si estamos los mejores de Europa, necesitamos a las mejores árbitras de Europa, necesitamos la ayuda del VAR y de momento no la tenemos. No suelo decir nada del arbitraje pero queda a la vista que no ha estado al nivel. No ha hecho más que sacarnos tarjetas amarillas, lo cual te condiciona bastante. Si hubiese arbitrado para los dos igual hubiese sido diferente", explicó la capitana del equipo parisino.

El PSG sufrió en sus propias carnes el arbitraje más que reprochable de la rusa Anastasia Pustovoitova. La colegiada expulsó por doble amonestación y de manera muy rigurosa a la parisina Grace Geyoro. Las francesas perdieron por la mínima, tras un gol en un saque de falta. La propia Paredes reconocía su error en el lanzamiento. "Ha sido un gol en una falta, era mi marca, también lo digo, pero es imposible no pensar en que el arbitraje nos ha perjudicado", agregó la jugadora española.

La polémica

El Lyon ganó el billete a la final de la Champions femenina después de la victoria por 0-1, pero la imagen que ha dejado tras de sí el partido y que no ha tardado en hacerse viral es la del técnico del PSG junto a una de sus jugadoras. Sandy Baltimore tan solo estuvo sobre el terreno de juego 26 minutos.

La futbolista entró sustituyendo Nadim y antes de haber jugado media hora, Olivier Echouafni la sustituyó por Brunn. Hasta ahí podría no haber noticia y es que a muchos jugadores antes que a ella los han cambiado en situaciones similares, pero lo grave (o no) aquí es la secuencia del cambio.

Excuse me, what is he doing? https://t.co/JZGhex6dDe — Hope Solo (@hopesolo) August 26, 2020

En las redes sociales el vídeo ha corrido como la pólvora e incluso Hope Solo se ha hecho eco de él en Twitter. La leyenda del fútbol femenino en Estados Unidos escribió un tuit acompañando el mismo por el vídeo de la discordia: "Perdona, ¿qué está haciendo él?".

