AFE y las jugadoras de la Liga alertan de la urgencia del protocolo y calendario

El fútbol femenino sigue en el aire. No conocen ni fechas de inicio de competición ni un protocolo. Y, ambas necesidades, están ligadas. Hasta que no se haya aprobado un protocolo sanitario contra el coronavirus no se comenzará la competición. Por ello, desde el mundo de deporte llevan semanas reclamando a las autoridades pertinentes la necesidad de poner en marcha el conocido como "deporte no profesional".

Las competencias de organización corresponden a la Real Federación Española de Fútbol, liderada por Luis Rubiales. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, el CSD ya ha enviado a las Comunidades Autónomas un borrador con el protocolo sanitario que debe servir como base a las regiones y federaciones de cada territorio. Sin embargo, en plena espera, las jugadoras de la Liga Iberdrola, élite del fútbol femenino español, se han unido al sindicato de AFE para destacar la urgencia que vive su sector.

Por medio de un comunicado oficial, las jugadoras de la primera división española destacan que hay que comenzar la competición cuanto antes. En España se está desarrollando la Champions League femenina. Y, mientras los equipos están disputando este torneo organizado por la RFEF y la UEFA, los clubes nacionales de primera categoría no saben ni en qué mes volverán a poder jugar.

Comunicado de AFE y las jugadoras de la Liga Iberdrola por la falta de calendario

Una situación que, tal y como publicó este periódico, está complicando y mucho el crecimiento del fútbol femenino, que estaba en racha tras unos últimos años exitosos en términos deportivos y económicos. Si ha habido jugadoras que incluso lanzaron un 'zasca' a Irene Lozano, en esta ocasión han unido fuerzas junto al sindicato mayoritario de futbolitas.

En el comunicado publicado, las jugadoras y AFE muestran su "gran preocupación" ante una situación que afecta "de manera directa" a sus relaciones laborales. Una referencia al Real Decreto 1006, que establece los términos contractuales de los deportistas profesionales, es al que están ligadas las deportistas de esta categoría pese a no ser reconocida como liga profesional.

Ni protocolo ni calendario

"Entendemos que tenemos derecho a que se garantice el ejercicio de nuestra profesión", subrayan, y por ello es necesario que "se establezcan las medidas necesarias para desarrollarla con garantía sanitaria". El sector lo viene comentando en las últimas jornadas: hay miles de puestos de trabajo que dependen del fútbol no profesional. Una cifra que llega a las 6.000 personas que viven directamente de ello.

Las jugadoras, tras analizar la situación, piden que se desarrolle "un protocolo avalado por el Ministerio de Sanidad en coordinación con el Ministerio de Cultura y Deporte para garantizar la vuelta a la competición". Tanto ellas como AFE ven "estrictamente necesario" que el regreso a las ligas se produzca "a la mayor brevedad posible". Por ello, más allá del protocolo, se tiene que establecer una "fecha cierta del comienzo" de la competición nacional.

Los próximos días serán claves para conocer los protocolos y, tras ello, se establecerá un calendario de partidos. Durante la primera quincena de septiembre, además, está prevista una reunión entre ProLiga, LNFS y la ACFF, representante de gran parte de los clubes femeninos.

