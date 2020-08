Aganzo aguanta el asalto a la AFE: no convocará elecciones a pesar de las presiones

La Asociación de Futbolistas Españoles no va a saltarse ninguna orden judicial, tal y como se había publicado recientemente. El sindicato liderado por David Aganzo, según un auto, tenía que haber convocado una Asamblea y posteriores elecciones como muy tarde este miércoles 26. Con la fecha cumplida, no ha habido ninguna convocatoria. Y la razón, según ha podido saber EL ESPAÑOL, es que se están siguiendo los procedimientos de defensa pertinentes.

Es por ello que desde el sindicato trasladan a este periódico que, en ningún caso, se va a pasar por alto la palabra de la Justicia. Se mantienen cautelosos, como cualquiera que se enfrenta a un proceso judicial, pero recalcan que están dejando actuar los recursos de defensa que han puesto en marcha. "No se va a desatender el auto", subrayan.

El auto publicado por el Juzgado de 1ª Instancia número 92 de Madrid indicaba que AFE tenía que convocar una Asamblea que, a su vez, produjera una convocatoria electoral para liderar el mayor sindicato de futbolistas del país. Tenían cinco días hábiles desde que recibieron el auto. La fecha concluía este miércoles y no se ha producido ningún movimiento. Pero no se ha protagonizado ningún acto de desobediencia.

La razón por la que no se ha producido la convocatoria de la Asamblea, más allá de que se están realizando los recursos de defensa pertinentes, es que desde AFE no ven la urgencia que la jueza destaca en su auto. Un movimiento impulsado por el sector crítico del sindicato y que tiene cierta relación con los antiguos cargos que trabajaron junto a Luis Rubiales, exlíder de AFE y actual presidente de la RFEF.

David Aganzo e Irene Lozano, después de una reunión AFE

Estos críticos presentaron algo más de 1.700 firmas que, según los estatutos, obligaban a celebrar una Asamblea para convocar elecciones. Se necesita un apoyo del 10% del sindicato. Y AFE, tras analizar las firmas, detectó ciertas irregularidades. Según trasladó el sindicato, había IP de países extranjeros. La ausencia de una firma digital restaba fiabilidad a la recogida.

La jueza no ha tenido en cuenta esa indicación de AFE. Según trasladan a este periódico, en el auto solo se indica que las firmas han sido vistas por el notario. Sin embargo, subrayan a este periódico que "el notario no ha hecho ningún ejercicio de análisis" de dichas firmas.

Aganzo, cuyo mandato acabaría en 2021, no baraja la opción de convocar esa Asamblea con posteriores elecciones. No entiende que el sector crítico que le apoyó ahora se postule en su contra y con una recogida de firmas que cuenta con ciertas dudas. Su estrategia sigue siendo la misma: trabajar en su estrategia de defensa judicial y no ceder ante las presiones.

AFE lucha por la profesionalización

El sindicato liderado por David Aganzo no se ha echado a un lado en los meses más complicados que se recuerdan en el fútbol español. El sindicato, mayoritario entre los jugadores y jugadoras de la élite deportiva, son una de las partes que viene defendiendo la profesionalización del fútbol en Segunda B, Tercera y fútbol femenino.

Ese proceso, que restaría cierto poder a la Real Federación Española de Fútbol, se ha convertido en una urgencia mayor al ver la falta de actuación por parte de la RFEF. El calendario deportivo sigue sin aprobarse en esas categorías y los protocolos sanitarios no se están elaborando en los tiempos esperados.

Esa ralentización de la gestión ha dejado en el aire el futuro de hasta 6.000 empleos directos en las categorías del fútbol considerado no profesional. Según fuentes del sindicato, no reanudar esas competiciones cuanto antes supondría el fracaso de las economías de miles de deportistas con familia.

Para resolver este conflicto, AFE ha pedido al CSD que se consideren como ligas profesionales, lo que daría una mayor autonomía a las competiciones y serviría para desatascar la paralización del fútbol en España. Más allá de esa petición al Consejo Superior de Deportes, según pudo saber EL ESPAÑOL, también se establecerán contactos con diferentes partidos políticos como ya ha hecho el fútbol sala a través de la LNFS.

