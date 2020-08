El CSD decreta una Segunda de 22 equipos, pero RFEF y LaLiga siguen en guerra

Se desbloquea la situación del fútbol profesional en España. El Consejo Superior de Deportes ha decretado una Liga de 22 equipos para la Segunda División, la propuesta de LaLiga y AFE, en detrimento de la de 24 que proponía la RFEF, y ha dado su aprobación a que se celebre el sorteo del calendario desde ya mismo. En principio, este lunes se celebrará en la Ciudad del Fútbol en Las Rozas. De esta forma, se confirma que el Deportivo de La Coruña jugará en Segunda B la próxima temporada y esta tendrá 102 equipos.

Eso sí, la Federación y LaLiga no se han puesto de acuerdo y el organismo al que este jueves representaba Joaquín de Aristegui ha decidido aceptar el pacto entre la patronal y AFE para un fútbol profesional de 42 clubes después de que el primer organismo renunciara a utilizar las fechas de Navidad para el calendario de este año. Se ha hecho valer el convenio vigente con 20 equipos en Primera y 22 en Segunda.

Por parte de LaLiga han acudido su director de competiciones, Luis Gil, y Mario Chaparro. En el lado de la Federación han sido Andreu Camps y Tomás González Cueto los que han cumplido con la citación. Por lo tanto, ni Irene Lozano, ni Luis Rubiales, ni Javier Tebas se han visto las caras dejando un gesto más de que el acuerdo para el buen trato entre las partes que salió de los Pactos de Viana ya no existe.

Luis Rubiales, Irene Lozano y Javier Tebas, en una imagen que no se ha producido este jueves CSD

La Primera y la Segunda División podrán empezar, como tenía previsto Tebas, el 11 de septiembre. Será este lunes cuando se confirme, pero está claro que el fin de semana del 12 y del 13 habrá fútbol en España. No estarán, eso sí, ni Real Madrid, ni Barça, ni Atlético de Madrid, ni Sevilla, ni Getafe. Los equipos que han jugado competición europea en agosto podrán empezar más tarde y se aplazarán sus encuentros.

El hecho de que el Tribunal Administrativo del Deporte diera la competencia de la solución al 'Caso Fuenlabrada' al Juez de lo Social de LaLiga fue determinante para que se pudiera llegar a esta decisión. El Comité de Competición aún no había decidido si sancionaba al equipo madrileño con el descenso administrativo o no, mientras el organismo de la patronal ya había archivado el caso. El expediente de este comité ya no tendría validez, aunque el Deportivo seguirá con su causa en la vía ordinaria donde, pasados unos meses, podría obligar a los diferentes entes a compensarle económicamente.

El deporte no profesional

El resto de deportes en los que se ven involucrados deportistas que no son considerados como profesionales tendrán este viernes una respuesta ante la decisiva reunión que se producirá también en el marco del CSD con las Comunidades Autónomas. Una vez hay un borrador de protocolo sobre la mesa, solo queda llegar a un acuerdo en la aplicación de este para que las diferentes competiciones de carácter estatal puedan comenzar a establecer sus calendarios para la próxima temporada.

