La 'vuelta al cole' de Irene Lozano y el CSD: ausencias, explicaciones y su labor entre LaLiga y la RFEF

"El CSD garantizará que al final de esa reunión se disponga de dicho calendario". Con esas palabras citaba Irene Lozano de urgencia a Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), y Javier Tebas, presidente de LaLiga, de cara a una reunión que tendrá lugar este jueves y que tendrá como objetivo acordar el calendario de la próxima temporada.

De esta manera, la presidenta del Consejo Superior de Deportes intervenía en el conflicto RFEF - LaLiga y rompía su tiempo de silencio desde el inicio del 'caso Fuenlabrada'. Lozano ha querido intervenir para no postergar más la decisión visto que las dos partes eran incapaces de llegar a un acuerdo. Al CSD no le corresponde esa decisión, pero la presidenta ha decidido volver al ruedo "por el deporte".

"Creo que resulta absolutamente imprescindible no postergar por más tiempo la aprobación del citado calendario: confío en que durante dicha reunión se alcance un acuerdo entre las dos partes; no obstante, el CSD garantizará que al final de esa reunión se disponga de dicho calendario", escribía Lozano en su carta dirigida a Rubiales y Tebas.

En la reunión, lo más probable es que se presenten dos representantes en su nombre. Irene Lozano tampoco estará presente en ella, como tampoco lo hará en el encuentro que tendrá lugar durante la primera quincena de septiembre y para el que están citados ProLiga, la LNFS y la Asociación de Clubes Femeninos con Joaquin de Aristegui, director general del CSD.

Esta aparición de Irene Lozano para poner solución al conflicto del calendario entre RFEF y LaLiga llega tras las críticas recibidas durante los últimos días por su 'desaparición' durante el mes de agosto. La Secretaria de Estado para el Deporte no intervino en el 'caso Fuenlabrada' ni en los debates posteriores sobre cuántos equipos debían participar la próxima temporada en las categorías profesionales de Primera y Segunda División.

El CSD defiende que ni Lozano ni el organismo tiene competencias en dichos asuntos. Al fin y al cabo, decidir sobre el Fuenlabrada era algo que correspondía al Comité de Competición de la RFEF. Del mismo modo con las reclamaciones de algunos equipos para que la Segunda División se ampliara a 24 o incluso 26 equipos para la temporada que viene por las consecuencias del 'Fuenlagate'; otro asunto de la RFEF.

Críticas a Irene Lozano

Pese a ello, Irene Lozano ha sido objeto de críticas desde varios frentes durante el último mes por su 'silencio'. Señalada por clubes con intereses en juego en la disputa del Fuenlabrada como el Deportivo, el Zaragoza yel propio equipo del sur de Madrid y los dos máximos organismos del fútbol español: RFEF y LaLiga.

También desde el frente político. Sin ir más lejos, el Grupo Parlamentario del Partido Popular (PP) presentó el pasado 21 de agosto una solicitud de comparecencia de Irene Lozano en la Cámara Baja. El PP pidió explicaciones a la presidenta del CSD y conocer "cuál será la postura a seguir en la temporada 2020/2021 ante la aparición de acontecimientos similares".

Cinco días "desconectada"

El motivo de su 'silencio' durante estas semanas, según fuentes del CSD, es que la intención de Irene Lozano era que cada parte -en referencia a RFEF y LaLiga- realizara su trabajo. Solo ha estado cinco días "desconectada", aseguran a EL ESPAÑOL. Su intención era intervenir lo mínimo posible al haber muchos intereses individuales y el CSD ha de mantenerse imparcial y velar por el interés del deporte general.

En resumidas cuentas, Irene Lozano no ha estado de vacaciones cómo se ha podido insinuar. Ha tratado que LaLiga y la RFEF -que no hay que olvidar que el pasado mes de abril enterraron el hacha de guerra y firmaron los Pactos de Viana con el Gobierno- fueran capaces de solucionar sus problemas en competencias que les corresponden y no al CSD. Pero visto que no ha resultado así, la Secretaria de Estado para el Deporte ha vuelto a ponerse el mono de trabajo, aunque sea para citar una reunión de urgencia entre las partes que han de resolver el calendario.

Este jueves, RFEF y LaLiga tendrán que llegar a un acuerdo por las buenas o por las malas. Por el bien del deporte, como sostiene el CSD. LaLiga Santander y LaLiga Smartbank 2020/2021 esperan calendario y por fin se tendrá que establecer una fecha definitiva para el sorteo. La competición volverá el 12 de septiembre.

