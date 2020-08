La Federación rechaza el calendario de LaLiga

La Real Federación Española de Fútbol ha dado respuesta este lunes a la comunicación que hizo la patronal explicando que tiene intención de realizar el sorteo del calendario del fútbol profesional de la temporada 2020/2021 y que declare incompetente al Comité de Competición de cara a tomar una decisión con respecto a las vías abiertas sobre el 'Caso Fuenlabrada'. No tendrán el visto bueno del organismo del fútbol nacional hasta que el CSD no resuelva "los conflictos planteados" y las autoridades "no garanticen la opción de iniciar las competiciones de fútbol de ámbito estatal en su conjunto".

Andreu Camps, secretario general de la RFEF, ha enviado una carta a LaLiga con copia a Deportivo de La Coruña, Numancia y AFE para informar de que paralizará la publicación del calendario hasta que haya una respuesta clara al conflicto que surgió en la Segunda División. También han enviado otra al Director General del CSD, Joaquín de Aristegui, dando las razones por las que no pueden dar su aprobación al calendario.

La Federación recuerda a LaLiga que son ellos el organismo competente para realizar el sorteo de la competición. Además, Camps explica en esta carta que no han recibido el listado de condicionantes y, si no los reciben "antes del viernes 28 a las 14 horas", el organismo que preside Luis Rubiales hará un sorteo sin considerarlos. Una cuestión que podría suponer, por ejemplo, que eligieran una fecha diferente a la prevista por la patronal o que haya horarios distintos a los habituales. Tampoco aprobarán el calendario hasta que todas las competiciones a nivel estatal puedan tener un plan para comenzar.

ÚLTIMA HORA | Carta de la @RFEF a @LaLiga



No da el visto bueno al calendario enviado por LaLiga



Además pide calma a la Javier Tebas:



"Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol" pic.twitter.com/H6mEQhNjNL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) August 24, 2020

Por su parte, en la carta al CSD, solicita que resuelva cuanto antes esas disputas abiertas. Pero, sobre todo, la Federación señala a Joaquín de Aristegui que solucione el conflicto laboral de los profesionales que no están sujetos al fútbol considerado por el máximo organismo del deporte español como profesional. Entre las categorías que considera la RFEF en la comunicación, se incluyen la primera y la segunda división del fútbol femenino, como de la primera y la segunda división del fútbol sala masculino y femenino.

La carta a LaLiga

"Permítame iniciar este escrito diciéndole que no salgo de mi asombro al leer el contenido de la carta que nos envía en relación con el sorteo. Leyendo esta carta y el conjunto de los últimos escritos y comunicados de su autoría, me permito sin ningún tipo de acritud, recomendarle o aconsejarle que ponga un poco de calma en su estado de ánimo. Tranquilícese por favor, será bueno para usted, para su salud y será bueno para el fútbol".

"No podemos dar crédito que nos diga que le digamos al Comité de Competición que se declare no competente sobre la petición realizada por un club miembro de esta Federación. Desconocemos completamente si usted da este tipo de indicaciones a su Juez de Disciplina Social (sería totalmente deseable que no fuera así), lo que sí le puedo indicar es que absolutamente nada le vamos a decir y menos indicar a los miembros del Comité de Competición de lo que usted nos plantea".

"Le ruego respete al Comité de Competición y deje que hagan su trabajo y es inverosímil que se dirija al Comité cuando dicho órgano no le ha solicitado alegación alguna. Si fuere el caso y en el momento que se le indique, y si así lo acuerda el Comité podrá presentar las alegaciones que considere pertinentes. Es inaudito que ejerza tal tipo de presiones antes de que nada de esto suceda. Sepa que en la RFEF este tipo de actuaciones no forman parte de la dinámica institucional. Desconocemos si esta es la dinámica es la entidad que preside, pero desde luego en esta RFEF no se van a tolerar".

"Además, le adjunto carta enviada al Director General del CSD con copia a usted, donde por las razones en la misma expuestas esta RFEF no puede autorizar el calendario de competición propuesto por la LNFP, mientras no se resuelvan, por parte del CSD los conflictos planteados y mientras las autoridades competentes no garanticen la opción de iniciar las competiciones oficiales de fútbol de ámbito estatal en su conjunto".

"En el momento en que exista una garantía por parte de los poderes públicos competentes de poder iniciar las competiciones oficiales, la RFEF estudiará el calendario. Por último, absténgase de cometer ilegalidad o irregularidad alguna con el sorteo de las competiciones de Primera y Segunda División de las competiciones oficiales de fútbol en España".

"Se lo digo con claridad meridiana, esta RFEF no va a reconocer cualquier simulacro de sorteo que se organice desde la LNFP y no sólo no lo va a reconocer, ni tendrá valor alguno, sino que además le anuncio que en el supuesto en que organice un sorteo "no oficial" de las competiciones oficiales de fútbol en España va a ser inmediatamente denunciado por fraude en las competiciones ante el CSD y ante los organismos internacionales del fútbol. Sepa que cualquier simulacro de sorteo que organice no tendrá absolutamente ninguna validez en las competiciones oficiales del fútbol español".

"La RFEF desarrollará el sorteo de las competiciones, como única entidad que puede hacerlo, en el momento en que pueda desarrollarse de acuerdo con la normativa vigente y en el momento en que tenga decidida la fecha en que va a celebrarse el sorteo se lo comunicará de inmediato como no puede ser de otra manera".

"Por cierto, le indico que a fecha de hoy no nos ha enviado aun el listado de condicionantes como es su derecho según convenio de coordinación. Si antes del próximo viernes 28 a las 14 horas no nos ha enviado los condicionantes, entenderemos que tales no existen y la RFEF celebrará el sorteo sin ellos. Le rogamos traslade estos escritos a los Clubes pertenecientes a la Comisión Delegada".

La carta al CSD

"Ponemos en su conocimiento un conjunto de peticiones que se han formulado por parte de clubes de segunda división, sindicato, etc. y que pese a haberse trasladado a la LNFP o elevado al CSD no han tenido aún respuesta. Por un lado, recibimos escrito del Sindicato mayoritario AFE, de 20 de agosto, mediante el cual se solicita que la Segunda División se amplíe a 26 equipos".

"Si bien el Sindicato manifiesta en su escrito que la ampliación del número de equipos no implica una modificación del calendario de la temporada 2020/2021 pactado entre el Sindicado y la LNFP, esta circunstancia se nos antoja imposible, dado que, a mayor número de equipos, mayor número de partidos y mayor número de jornadas a lo largo de una temporada salvo que se cambie el modelo de competición realizando subgrupos lo que alteraría aún más el modelo de competición. Entendemos que esta RFEF no puede aprobar un calendario de competiciones mientras no exista un acuerdo sobre el mismo entre el sindicato y la LNFP y vemos imposible este acuerdo con la última petición que ha realizado el sindicato".

"Hemos recibido escrito del CD Numancia, que adjuntamos, en el que se solicita la paralización del calendario y del sorteo de las competiciones a la espera de la resolución del expediente disciplinario abierto al Fuenlabrada por parte del Comité de Competición y Disciplina de la RFEF. También tenemos constancia del escrito, de fecha 20 de agosto, del RC Deportivo de La Coruña ante el CSD, en el que se solicita la medida cautelar de la paralización de la competición. Así mismo, tenemos constancia de la presentación por parte de la LNFP de un conflicto de competencias ante el TAD. Desde el punto de vista de la RFEF, este conjunto de circunstancias hace que estemos ante un conflicto del marco jurídico aplicable que debería ser resuelto por el propio CSD de manera urgente".

"Las divisiones calificadas como profesionales han tenido en torno a 1.000 jugadores con contrato profesional, mientras que en las divisiones que gestiona directamente la RFEF han tenido mas de 3500 jugadores/jugadoras con contrato profesional. Todos los jugadores profesionales de fútbol, tanto masculinos como femeninos, entendemos que tienen el mismo derecho a poder desarrollar su actividad profesional. Desde la RFEF entendemos que tanto los jugadores profesionales de la primera división y segunda división masculina, como de la primera y la segunda división del fútbol femenino, como de la primera y la segunda división del fútbol sala masculino y femenino deben poder empezar sus competiciones para desarrollar su profesión. Las jugadoras de primera y segunda división del fútbol femenino han de tener exactamente el mismo derecho que los jugadores del fútbol masculino para poder desarrollar su profesión".

"Las autoridades competentes deben regular el marco jurídico necesario e imprescindible que permita el inicio de todas las competiciones de ámbito estatal del fútbol español y no solo de una parte. Mientras ese marco jurídico común no exista no se pueden iniciar unas competiciones sí y otras, con los mismos derechos, no. Por estas razones, la RFEF no puede autorizar un calendario de competiciones de los equipos de primera y segunda división masculina, mientras no se resuelvan los conflictos planteados por los clubes contra la LNFP, no se resuelva el número de equipos que deban disputar la Segunda División y, mientras no existan un marco jurídico definido. Cuando esté definido se procederá a estudiar la aprobación del calendario".

[Más información: La guerra judicial entre RFEF y Fuenlabrada tensa el inicio de la Segunda]