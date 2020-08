El juez instructor del 'Caso Fuenlabrada' falseó la transcripción y ahora la RFEF le da la espalda

El último capítulo del 'caso Fuenlabrada' lo protagoniza Ricardo Esteban Díaz Sánchez, juez instructor del Comité de Competición que está siguiendo la causa y que recientemente ha pedido el descenso administrativo del CF Fuenlabrada. El club madrileño, además de perder la categoría, debería abonar 15.001 euros como sanción.

Desde la entidad madrileña no se han quedado inmóviles y han presentado una querella contra los principales altos cargos de la Federación. Entre ellos, el juez instructor, el presidente Luis Rubiales y el secretario general Andreu Camps. Además, el médico del equipo madrileño ha emitido un comunicado avisando de acciones legales y defendiendo que la transcripción del juez en cuestión estaba manipulada.

Horas después, y como prueba de que el médico del Fuenlabrada tenía razón, se filtró un audio donde el juez instructor aparece presionando al médico, Juan Manuel Blanco Navarro. Gracias a ello también se comprobó que Díaz Sánchez cometió una grave infracción, manipulando la transcripción de la declaración de Blanco Navarro y dando por afirmativo un "si" que fue condicional.

Estas actualizaciones no hacen más que complicar todo el caso. El Fuenlabrada se siente equipo de Segunda, y así se está planificando. El Deportivo de La Coruña, que busca el descenso administrativo de los madrileños para mantenerse en la categoría, también se siente club de plata. Y todo en medio de una crisis sanitaria que ha dejado al deporte nacional en el limbo.

La plantilla del Fuenlabrada sigue confinada en el hotel de A Coruña EFE

Polémico nombramiento

El nombramiento de Ricardo Esteban Díaz Sánchez ya fue polémico. En primera instancia se le otorgó el caso a Juan Antonio Landaberea. Este, por causas personales, decidió apartarse del caso. Y ahí comenzó la polémica. A Ricardo Esteban Díaz Sánchez no se le conoce experiencia en el derecho deportivo.

Además, su nombramiento, según ha denunciado el Fuenlabrada, supondría una ilegalidad dado que no fue designado a principio de temporada sino el mismo día del 'caso Fuenlabrada', lo que desde la entidad ven como un movimiento interesado de la RFEF.

Pero, ¿quién designa a los jueces instructores? Es el Comité de Competición el que los nombra. El Comité de Competición, a su vez, forma parte de la RFEF pero muestra cierta independencia. Ejemplo de ello es que han rechazado algunas de las peticiones del mismo juez instructor, que llegó a pedir darle por perdido el encuentro al Fuenlabrada.

Y este Comité de Competición se nombra, designando a tres 'jefes', entre LaLiga y la RFEF, que realizan sus propuestas. Cármen Pérez González, Pablo Mayor y Lucas Osorio son los tres principales rostros de este Comité, con una larga trayectoria y con reconocimiento en su sector. Mayor fue propuesto por LaLiga y Osorio por LaLiga y RFEF.

Es decir, no existe una total independencia y los criterios para designar a cada juez no se conocen entre los candidatos. Simplemente reciben una notificación y, si se les permite, incluso pueden rechazar el caso por alguna imposibilidad.

La manipulación de la transcripción

La actuación del juez instructor deja mucho que desear. Si bien solo se han podido escuchar algunos segundos de su intervención, queda en evidencia una notable falta de imparcialidad. Sus presiones para que conteste al jefe de servicios médicos del Fuenlabrada son notables. Y, por si fuera poco, realiza una transcripción errónea.

EL ESPAÑOL, de expertos del mundo del derecho deportivo y personas acostumbradas a encarar estos casos, ha podido contrastar que "no es habitual y denota una falta de imparcialidad" llamativa. No solo no se deja "contextualizar" a quien testifica, en este caso el médico, sino que además se falsea la transcripción.

El Fuenlabrada celebra un gol ante el Deportivo de La Coruña EFE

"Cuando declara la parte en el juicio, si la respuesta son evasivas, el juez puede advertir que puede dar a entender la respuesta como confirmada. Pero ni si quiera le advierte. Lo hace con una falta de profesionalidad absoluta y provocando".

El Fuenlabrada también denuncia que no le dejaron pasar con su abogado. Expertos en la materia trasladan a este periódico que "cada uno tiene su estilo", pero que ese no es el más común ni indicado. Hay quienes incluso muestran sus transcripciones a quien declara para ver si hay algún error. Una relación más cooperativa entre ambas partes, y no de entrevistador como se observa en la grabación filtrada.

Invalidación del proceso

El hecho de perder el principio de imparcialidad es peligroso en un proceso judicial como este. "Puede haber responsabilidades por esa forma de proceder. Y si esos actos han tenido consecuencias deberán proclamarse nulos", explican a EL ESPAÑOL.

Es decir, si el juez instructor toma una decisión y el Comité de Competición acaba aceptándolo, todo lo acordado se tendría que invalidar. Un "muy buen antecedente" podría ser, extrapolándolo a la política, el asunto de Arnaldo Otegi. Estrasburgo dictaminó que la jueza en cuestión perdió su imparcialidad y el Tribunal Supremo se vio obligado a anular la sentencia.

"Un juez instructor debe trabajar con imparcialidad", nos recalcan. Más en el 'caso Fuenlabrada', donde el médico del club ejerció como "testigo-perito", una figura cuyo dictamen es "determinante" y que se caracteriza por aportar un conocimiento, así como su presencia en los hechos juzgados.

"Estamos hablando de un problema serio. Se está metiendo en un lío. No solo no actúa con imparcialidad, ha falseado y ha dicho algo que no ha ocurrido", sentencian sobre el juez instructor.

Luis Rubiales durante una comparecencia de la RFEF, acompañado del secretario general Andreu Camps EFE

La RFEF se desmarca

Desde la entidad liderada por Luis Rubiales no quieren saber nada del juez instructor. Recalcan que no le han nombrado ellos, pues depende del Comité de Competición, y además aseguran que ni lo conocen. No saben ni su trayectoria ni quién es. "Cuando existe una causa algo complicada, el Comité de Competición debe nombrar a un juez instructor".

De hecho, no ven correcto el tono que se observa en las declaraciones publicadas. Sin embargo, piden respeto a su trabajo porque lo que se ha filtrado es "solo una parte" y no toda la comparecencia. "Hay que ver el resto". Pero manteniendo su postura: con la RFEF al margen y dejando "actuar" a la Justicia.

Tienen claro que el caso no acabará aquí, pues cada club y entidad buscará su beneficio y reclamará a las diferentes instituciones. Y que LaLiga también está tomando parte en su batalla contra la RFEF. Por ello, restan valor al informe pericial presentado por el Fuenlabrada donde se asegura que el dictamen del juez instructor está elaborado por García Caba, responsable legal de la RFEF y que ha trabajado también como profesor universitario.

El Fuenlabrada sigue planificando su futuro en Segunda a la espera de un posible descenso administrativo. El Deportivo y el Numancia sueñan con mantener la categoría. LaLiga rechazó la propuesta de la RFEF de una liga de 24. Y el resto de clubes observan atentos unos acontecimientos cuya resolución no parece estar cerca.

