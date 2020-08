Posible positivo por coronavirus en la concentración de la selección española

La selección española vuelve a reunirse por los partidos que en estos primeros días de septiembre debe jugar con motivo de la UEFA Nations League. De la convocatoria ya se cayó el pasado fin de semana Oyarzabal tras dar positivo por coronavirus y ahora es en la propia concentración donde se ha producido un resultado no concluyente en las pruebas PCR.

Los internacionales se sometieron a los pertinentes test y uno de los 24 resultados ha sido no concluyente. Así las cosas, será este martes cuando se conozca si el futbolista en cuestión da positivo o negativo por la Covid-19. De confirmarse el positivo, el jugador no estará disponible para los partidos de la Liga de Naciones. Si es negativo podrá incorporarse a los entrenamientos con el resto de seleccionados.

En la concentración hay sospechas de que el resultado puede acabar siendo positivo. El afectado se encuentra asintomático y debido al secreto médico su nombre no se ha revelado. Sin embargo, las imágenes que han dejado esta primera sesión de entrenamiento del combinado nacional han hecho visible una ausencia: la de Adama Traoré.

Entrenamiento de la selección española de fútbol masculino EFE

En las fotografías ofrecidas por la Federación aparecen el resto de 23 seleccionados, siendo el único ausente en las imágenes el jugador del Wolverhampton, quien precisamente era uno de los grandes atractivos de la convocatoria ya que acabó de explotar en la Premier League y su imponente físico ha acaparado portadas.

Habrá que esperar a este martes para conocer más sobre el asunto. En la Selección se guarda cautela. No quieren más infectados en el combinado nacional, es por ello que redujeron al máximo el número de trabajadores en las instalaciones y es que el coronavirus es una lacra con la que todos estamos en la lucha.

El afectado, volviendo a poner de relieve que su identidad no se ha revelado, abandonará seguramente la concentración si se confirma el positivo. Es por eso que la decisión final no se tomará hasta saber el resultado del contraanálisis, ya sucedió en el Real Madrid que hubo un resultado no concluyente en un test de Vinicius Júnior y después se confirmó el negativo.

Protocolo

Para evitar un foco de contagio, la sub21, por ejemplo, no se queda en la Ciudad del Fútbol, sino que lo hace en un hotel para minimizar el riesgo de contagios. El protocolo de la UEFA es muy firme y en lo que se refiere al reglamento de la UEFA Nations League, si hay un combinado alineación que no puede poner una alineación de 13 jugadores ni tampoco reprogramar el encuentro en otra fecha, este duelo se le dará por perdido a la Federación encargada de organizar dicho partido.

Esto hace que se antoje vital el mantener las medidas de seguridad en cada una de las concentraciones. Cualquier desliz puede salirle muy caro a las distintas Federaciones en todos los sentidos. Nada más se conozca un positivo hay que proseguir con el aislamiento y también con el seguimiento del resto del grupo para saber si se producen nuevos positivos. Evitar al máximo el riesgo es el primer mandamiento.

