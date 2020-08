David Silva, el quinto positivo por coronavirus en la plantilla de la Real Sociedad

La Real Sociedad ha comunicado que David Silva ha dado positivo por coronavirus en el test PCR que se le realizó al futbolista en la mañana de este mismo lunes 31 de agosto. El flamante fichaje de los txuri-urdin se encuentra asintomático y aislado. El caso, tal y como informa el club, ya ha sido trasladado a las "autoridades sanitarias competentes".

Fue el domingo cuando el jugador canario aterrizó en Bilbao para después poner rumbo a San Sebastián. El viernes ya pasó otro test PCR en el que dio negativo, pero este lunes el resultado ha sido positivo y comienza así un periodo de cuarentena para el mago de Arguineguín.

Se retrasa el momento de ver a David Silva entrenando en Zubieta junto al resto de sus compañeros de la Real Sociedad y podría correr también peligro su presencia en el debut en La Liga de los donostiarras. Este lunes se ha celebrado el sorteo del calendario para la 2020/2021 y los txuri-urdin debutan frente al Valladolid en Pucela.

Comunicado íntegro de la Real Sociedad

"La Real Sociedad informa que David Silva ha dado positivo en el test PCR realizado esta mañana en Policlínica Gipuzkoa. Se trata del segundo test que pasa el nuevo jugador realista en las últimas 72 horas, el primero de ellos tuvo lugar el viernes en Las Palmas de Gran Canaria y el resultado fue negativo. David Silva viajó ayer en vuelo regular a Bilbao y llegó por la noche a San Sebastián. Esta misma mañana se le ha practicado el segundo test, tal y como marca el protocolo para la vuelta a la actividad, siendo el resultado positivo.

Durante estas primeras horas en San Sebastián David Silva no ha tenido ocasión de acudir a Zubieta ni saludar a sus nuevos compañeros. El jugador ya se encuentra aislado y en todo momento ha sido asintomático. El caso ha sido comunicado a las autoridades sanitarias competentes".

La Covid-19 golpea a la Real

Este es el quinto positivo que confirma la Real en las últimas semanas. De ellos se conoce el nombre de tres de los afectados. Aritz Elustondo fue el primero en confirmar que había sido infectado, mientras que este mismo domingo fue Mikel Oyarzabal el que confirmaba su positivo y que se quedaba así fuera de la convocatoria de Luis Enrique para los partidos de la Selección de la Liga de Naciones.

De hecho, el conjunto vasco ya tuvo que anular su viaje a Portugal, donde tenía previsto jugar dos amistosos de preparación para la nueva temporada por los positivos que se dieron en su plantel antes de poner rumbo al país luso. Unos contratiempos que ponen en jaque el comienzo de la 2020/2021 para los de Alguacil.

Un fichaje top

El lado bueno de las cosas es que la Real Sociedad podrá contar con David Silva para la 2020/2021 después de firmar por las dos próximas temporadas. El jugador ya explicó tras el anuncio el porqué se había decantado por la oferta de los donostiarras: "La verdad es que he tenido bastantes ofertas durante todo este tiempo, pero me decido por la Real también porque es un club que está haciendo las cosas muy bien. Y luego tiene un estilo que me viene muy bien para mi juego".

