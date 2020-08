El CF Fuenlabrada se querella contra Luis Rubiales y parte de la RFEF

El Fuenlabrada ha dado un paso adelante y se ha decidido a presentar una querella contra varios miembros de la Real Federación Española de Fútbol. El club madrileño considera que se está realizando una campaña contra su entidad en busca de un descenso a Segunda División B. Y, por ello, ha emprendido acciones legales contra Luis Rubiales y algunos de sus hombres más cercanos.

El secretario general Andreu Camps, el asesor jurídico Tomás González Cueto y el juez que instruye el 'Caso Fuenlabrada', Ricardo Esteban Díaz, son algunos de los nombres contra los que se ha querellado el Fuenlabrada, según la información publicada por Onda Cero.

Este movimiento es una respuesta a la investigación que hay abierta sobre el viaje realizado por la expedición fuenlabreña a La Coruña. A pesar de que Javier Tebas, presidente de LaLiga, asumió toda la responsabilidad y confesó que él había obligado a viajar al equipo de la capital, el organismo de la Federación sigue adelante con el caso.

La querella del Fuenlabrada llega en el mismo día en el que LaLiga ha denegado la propuesta de la RFEF en la que se pedía una Segunda División de 24 equipos. El organismo federativo defendió que era la única y mejor solución posible para la crisis generada, salvando a Deportivo de La Coruña y Numancia.

Según dicha propuesta, la próxima campaña habría un total de 24 equipos en Segunda División. Para recuperar la normalidad, el año que viene aumentarían los descensos hasta establecer los 22 equipos participantes que suele haber habitualmente. Sin embargo, desde LaLiga se negaron en un primer momento y, justo en la fecha límite que tenía la RFEF, la asociación liderada por Javier Tebas ha confirmado su negativa.

Con esas, LaLiga mantiene los resultados definitivos que se han vivido. Deportivo, Numancia, Extremadura y Racing como equipos descendidos y con los playoffs desarrollándose hasta determinar el último club que promociona.

La única vía del Dépor

El cuadro gallego está descendido. Es lo que se puede entender al observar la clasificación de Segunda División. Los encuentros del playoff de ascenso ya han comenzado y la liga regular se da por concluida con los equipos en zona de descenso perdiendo la categoría.

Sin embargo, desde el club de Riazor siguen defendiendo su postura de que los resultados no son concluyentes. La última jornada debía haberse disputado con horario unificado. Al romper esa regla de igualdad entre los clubes, el Dépor no da validez a ninguno de los resultados. En el caso de que esa vía para lograr la permanencia no saliera adelante, el otro camino con el que sueñan es el del descenso del Fuenlabrada.

El club madrileño, si se saltó el protocolo sanitario, podría ser descendido administrativamente. Y esa es la otra batalla en la que confían en el Deportivo de La Coruña. Si el Fuenlabrada perdiera la categoría en los despachos, serían los gallegos los que salvarían su puesto en Segunda División al haberse quedado en la última plaza del descenso contando por arriba.

