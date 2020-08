"Rubiales nos ningunea": los clubes de fútbol sala amenazan con retirarse al no haber protocolos

"La situación es triste", "es compleja", de "incertidumbre total". Son algunas de las sensaciones que se obtienen sondeando el mundo del fútbol sala. El enfado de los clubes viene de lejos, pero en estos meses de pandemia las diferencias se han acrecentado.

A las dudas sobre la seguridad sanitaria que hubo en los playoffs, se suma la falta total de comunicación con la mayoría de los clubes. El calendario está aprobado y se empezará la temporada el 5 de septiembre. Sin embargo, los equipos denuncian que, además de organizarse sin contar con ellos, es inviable comenzar en esa fecha.

La razón es que la RFEF aún no ha enviado ningún tipo de protocolo a los clubes. Y es por eso que desde el organismo liderado por Rubiales se ha prohibido cualquier tipo de amistoso para esta pretemporada. Según ha podido confirmar EL ESPAÑOL, desde el Comité Nacional de Fútbol Sala, y en concreto a través de Paco Sedano, se han rechazado las propuestas de amistosos "hasta que no tenga establecido un protocolo".

Desde la Federación se emplaza a "los próximos días", pero los clubes se han visto obligados a suspender los partidos que ya tenían previstos. A menos de un mes de que comience la temporada liguera, al menos según el calendario federativo, no pueden disputar ningún encuentro de preparación.

La Federación no deja que se disputen porque no existe un protocolo sanitario ante la Covid-19. Un protocolo que deben elaborar ellos y que tiene que contar con el visto bueno del CSD, del que no tienen respuesta alguna a las reuniones pedidas. Una situación que ha dejado perplejo al fútbol sala de la élite nacional y que dificulta bastante el inicio de temporada.

Por el momento, ya se han producido los primeros positivos en la competición y los errores cometidos semanas atrás no parecen haberse solventado. Y es que, tal y como publicó EL ESPAÑOL, se llegaron a censurar críticas para evitar cualquier revuelo público.

Amenaza de parón

Los clubes no descartan ninguna situación. EL ESPAÑOL ha podido confirmar que las conversaciones sobre una posible retirada de la competición se ha puesto sobre la mesa. Algunos lo califican como "parón patronal", "huelga" o directamente lo ven como "planteamientos serios de retirarnos de la competición".

"No sé qué tenemos que hacer, estamos desesperados", explican a este medio. Hay quien no ha hablado con la Federación desde el playoff de Málaga. Y con esa falta de comunicación es casi imposible armar una paz en el fútbol sala.

"Esto no va a quedar aquí. Nosotros nos planteamos muchas cosas porque hay un agravio importante", relatan. "No vamos a tolerar que nos ninguneen más", estallan contra el trato de la RFEF liderada por Luis Rubiales. Lo que queda confirmado es que "sí ha salido en alguna conversación" el paso drástico de parar la liga y que no se descarta ningún escenario.

Los clubes, en general, sienten que han retrocedido en el tiempo notablemente. Hablan incluso de "60 años" o de una categoría "amateur" donde tienen que seguir pagando los salarios de los jugadores. "El fútbol sala se ha convertido en un problema para la Federación", subrayan.

Y que el único interés que hay en el fútbol sala es el económico. No tienen protocolo, dicen, pero sí les han pedido todos los datos financieros y tratado temas como el de los derechos audiovisuales. Todo ello sin ningún atisbo de acuerdo entre las partes ni intención alguna de tener entendimiento desde la RFEF.

"Me sorprende que digan que es por unanimidad cuando yo el dije a la territorial que no estaba de acuerdo", traslada Luis Palencia a este periódico en relación a las votaciones sobre el calendario.

Sin información del protocolo

Los protocolos no llegan a los clubes. Sin embargo, según ha podido saber EL ESPAÑOL, sí que se ha trasladado a los jugadores. Una noticia que sorprende entre las directivas pues el sindicato de jugadores de fútbol sala tiene más información que ellos. A algunos capitanes les han trasladado que es un borrador del protocolo, pero molesta que las plantillas tengan más información que los propios clubes.

"Estamos esperando a ver si es el mismo protocolo. Y si es el mismo protocolo les voy a pedir por qué han recibido el protocolo antes que nosotros. Vamos a llevarlo todo hasta el final, vamos a ver cuáles son los pasos que van a dar", recalcan a este medio con claro enfado.

Varias fuentes coinciden en que el sindicato "no está defendiendo los derechos de los jugadores contra la Federación", sino que el hecho de estar subvencionada le lleva a apoyar a la Federación en todo momento. "Tienen intereses", aseguran.

Estos protocolos distribuidos a los jugadores marcan algunas pautas de lo que podría ser el fútbol sala de dentro de un mes, pero el que lo ha podido ojear afirma que "no pone quién lo paga". "Es surrealista que a sus capitanes les envíen un protocolo y los clubes no tengamos ninguno. Los jugadores tienen diez veces más información que los clubes".

Cuando los protocolos lleguen, comenzará un nuevo capítulo. El propio presidente del Valdepeñas reconoce que los va a "estudiar de arriba a abajo" y si son "muy difíciles de asumir", "si es que no puedo entrenar ni jugar" lo harán. "Si no hay un protocolo ahora, no sé qué me puedo esperar". Todo el futuro del club dependerá de ello: "Tendré que valorar muchísimas cosas, pero si no puedo asumir un protocolo no puedo empezar una competición".

Inicio de la liga

Es la gran incógnita. Si se podrá jugar el 5 de septiembre o no. "Estamos seguros de que no se va a empezar el día 5" y que desde la RFEF "van a decir que es un tema del CSD". "No sabemos cuando va a salir el sorteo de los equipos", denuncian.

Luis Palencia, presidente del Valdepeñas, asegura a EL ESPAÑOL que su deseo es que no se empiece: "Espero que no. Que se recapacite y no se empiece". Sin embargo, no se atreve a aventurar ningún final: "A nosotros nos han dicho que están trabajando en ello -protocolo-. Pero no sé si debo suspender mis entrenamientos y pretemporada. No sé si el día 5 se va a empezar. Me llegan rumores de que el calendario es un borrador". Un total desconcierto.

Otros clubes directamente piensan que "querían que nos quedara claro que la temporada iba a empezar el día 5 y que el calendario iba a ser ese". Pero critican que no van a poder llegar en condiciones físicas si no se les permite tener esos encuentros amistosos.

Van más allá y, al tener en consideración las diferentes situaciones sanitarias en cada Comunidad Autónoma, ven un desequilibrio grave: "Empieza una competición completamente adulterada porque no vamos a empezar en igualdad de condiciones. Zaragoza está en una situación, Andalucía en otra... Todo es por empezar el día cinco para tener robados a los jugadores de la Selección tres semanas antes".

