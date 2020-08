Las cuentas del calendario en el fútbol no profesional: la RFEF espera a LaLiga y los clubes aprietan

La reunión de la RFEF del pasado lunes puso el contador en marcha. Ya no hay excusa para no elaborar un protocolo sanitario que impida jugar competiciones no profesionales como el fútbol sala o la Segunda División B, entre otras. Los organizadores, junto a las autoridades pertinentes, deben ponerse a trabajar en estas medidas para evitar la Covid-19.

Se ha denominado como el "Plan Transversal", que tiene como objetivo recuperar los partidos oficiales de manera "urgente", según definió la propia Federación Española al término de esa reunión. Hubo unanimidad entre los presidentes territoriales y las sensaciones fueron buenas. A pesar de que no convencieron a clubes y asociaciones contrarias, las excusas para no volver a jugar se han acabado.

RFEF y CSD deberán elaborar un protocolo en algunos casos. En otros serán territoriales y CCAA. Y, en ambos, se tendrá que contar con el visto bueno de las autoridades sanitarias. El calendario está más cerca y en los próximos días se esperan confirmaciones. Llegan con semanas de retraso, pero se va viendo algo de luz en el túnel deportivo.

La RFEF y su carta a LaLiga

La Federación propuso una solución para la Segunda División, dinamitada tras la explosión del 'caso Fuenlabrada' y que, debido a los cuatro descensos que implica, trastoca bastante la organización de una Segunda División B que ya está tocada por la crisis del coronavirus.

Javier Tebas. durante un momento de la entrevista con EL ESPAÑOL. CLARA RODRÍGUEZ

El organismo liderado por Luis Rubiales, sin embargo, no ha tenido ninguna respuesta oficial de LaLiga. En una carta firmada por Andreu Camps, secretario general del organismo, el lunes próximo se prevé cerrar el calendario y este viernes será la fecha límite para recibir una respuesta. Si "a medio día no existe una respuesta favorable por parte de los representantes de la LNFP en la comisión, hemos de considerar la propuesta como rechazada por su parte", subrayan en esta comunicación.

LaLiga, desde que comenzó la polémica por el aplazamiento del Deportivo de La Coruña-Fuenlabrada, negó la posibilidad de jugar una competición de 24 equipos. La RFEF especificó que el año que viene, al aumentarse en dos los equipos participantes, también lo harían los descensos para regresar a una liga de 22.

Sin embargo, ni la entidad liderada por Javier Tebas ha respondido positivamente a esa posibilidad ni equipos de Segunda como el Extremadura o el Racing, descendidos también, están por la labor de aceptar que su descenso mientras el Numancia o el Dépor mantienen la categoría.

El calendario de competiciones

La falta de un protocolo paralizó las competiciones organizadas por la RFEF. El conocido como fútbol no profesional y que tan poco gusta a los protagonistas de este, sigue en el limbo. En un primer momento tenían marcado septiembre como el inicio de sus competiciones. Pidieron que se cambiara el calendario por culpa de la Covid-19. Pero esa petición no encontró respuesta durante semanas.

Cuando ya organizaron sus respectivas pretemporadas, la Federación trasladó a los clubes que no estaban permitidos los encuentros amistosos por la falta de un protocolo sanitario. Por lo tanto, desde las directivas quedaron anonadadas: a menos de un mes de comenzar la temporada, no iban a poder jugar estos duelos de preparación.

Los jugadores de Movistar Inter en la final de fútbol sala ante el Valdepeñas EFE

El 5 de septiembre, que es cuando se tenía que iniciar el fútbol sala o la liga femenina de fútbol, quedaba descartado tras la reunión del lunes. Y es que, tal y como ha marcado la propia RFEF, es necesario avisar con un mes de antelación desde que se tenga un protocolo aprobado.

Por ello, las fechas varían bastante en función de la categoría. Un detalle importante es que competiciones como Tercera División y sucesorias pertenecerán, en términos de seguridad sanitaria, a las Comunidades Autónomas y las Federaciones Territoriales. El resto, de mayor nivel, serán para la RFEF, el CSD y el Gobierno.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, se baraja que el protocolo esté listo durante este mes de agosto. Aproximadamente antes de final de mes será presentado y, en ese momento, el reloj comenzará a contar: 30 días después ya podrán iniciar las competiciones. La LNFS, una de las afectadas, planteó la posibilidad de jugar el 26 de septiembre. Sin embargo, no son optimistas y ven probable que les cambien el día al 3 de octubre para evitar darles la razón.

Otras fuentes de las territoriales aseguran a este periódico que todo dependerá de cómo se elaboren los protocolos. Habrá quienes busquen un consenso entre clubes y órganos sanitarios y otros que no lo hagan. En este caso, según trasladan desde la territorial, el protocolo ya estaba encaminado estos días y se calculaba que para inicios o mediados de octubre se podría volver a jugar. Una variación de fechas que será una de las grandes incógnitas de este nuevo calendario.

Presión para los ascensos

La RFEF también ha tenido que buscar soluciones alternativas a los partidos suspendidos por la aparición de casos de coronavirus. Primero aplazaron el Portugalete-Sestao y, días después, se vieron obligados a paralizar los playoffs de ascenso a Segunda División B que se iban a desarrollar en la Ciudad Deportiva de Las Rozas.

El CD Marino sufría tres supuestos positivos por la Covid-19. Sin embargo, al día siguiente se confirmaba que todos los casos eran "falsos positivos". El playoff se había suspendido y los clubes que habían viajado a Madrid habían regresado a sus respectivas ciudades. La suerte de algunos hizo que la noticia les llegara a medio viaje y, por lo tanto, ahorraron trasladar a toda la plantilla a la capital.

La plantilla del Club Portugalete celebra en el vestuario Twitter

Esos clubes, contactados por EL ESPAÑOL, trasladaron su falta de información acerca de la solución que se les iba a dar. Algunos proponían a este periódico que subieran los dos que mejores datos habían conseguido en la liga regular, pero eran solo ideas. La decisión final, por si fuera poco, se retrasó unos días más de lo esperado. El Portugalete-Sestao ya se había situado en el calendario, pero ellos seguían sin tener datos.

El mismo lunes que la RFEF se reunió en Madrid para tratar el futuro del fútbol no profesional, el órgano federativo confirmó lo que menos se esperaban entre los equipos: los cuatro que no pudieron jugar iban a ascender de forma directa. Una noticia que alegró entre los agraciados, pero que ha abierto un nuevo melón en la Tercera División.

Hasta ocho clubes han enviado un escrito a la RFEF pidiendo también su ascenso, lo que ampliaría la categoría a 110 equipos, ocho más de los previstos por la Federación. En el documento recogen las normas de competición que tiene la RFEF y señalan, en base a razones legales, por qué deben promocionar. Una presión inesperada y que cuenta con unas bases legales que podrían hacer prosperar la petición.

Estos equipos sostienen que, mientras ellos no pudieron ascender por empatar un encuentro en la fase final, los cuatro clubes que han terminado promocionando lo harán habiendo perdido un partido por el camino. Un desnivel que no ven justo ni deportiva ni legalmente.

Segunda B quedaría dividida en 5 grupos de 22 equipos cada uno y con subgrupos de 11. Cabe recordar que, entre las medidas planteadas por la Federación para evitar que asciendan los costes en los clubes, está la de jugar encuentros entre equipos que se encuentren más cerca geográficamente.

