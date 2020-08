La RFEF se lava las manos y "pasa la patata caliente" del fútbol no profesional al Gobierno: "¿Y ahora qué?"

El futuro del fútbol no profesional en España se decidía este lunes. Se esperaba la elaboración de un protocolo común y el posible aplazamiento del inicio de las principales competiciones que dependían de la RFEF. Sin embargo, horas después de las 13:00 a la que empezaba la reunión, el organismo liderado por Luis Rubiales emitía un comunicado desconcertante.

La Federación desvelaba la creación de un "Plan Transversal" basado en la elaboración de un protocolo sanitario común y nacional para algunas de sus competiciones. Segunda B, el fútbol sala y las dos principales ligas de fútbol femenino serán organizadas por la Federación Nacional. El resto, como Tercera División, seguirán las directrices de sus territoriales y Comunidades Autónomas.

Una vez cerrado ese acuerdo, el ente emitía el esperado comunicado. Según informan fuentes federativas a EL ESPAÑOL, la nota de prensa ha sido aprobada "por unanimidad", por lo que las sensaciones eran bastante positivas entre los presentes en la reunión. En lo que respecta a las territoriales, no se ponen plazos porque habrá que ver "cómo van las cosas". Eso sí, el objetivo es que en las "primeras semanas de octubre" se pueda empezar.

Pese a la tranquilidad que transmiten fuentes de esa reunión, el mundo del fútbol y del fútbol sala no comprende lo notificado por la Federación. Ven un comunicado que no aclara su situación. Una respuesta que ha llegado después de un "globo sonda" lanzado el fin de semana y donde se buscaba conocer la opinión del deporte no profesional sobre paralizar hasta enero sus competiciones.

Es más, hay quienes ven un triunfo del fútbol modesto por el revuelo generado durante el fin de semana. "Este fin de semana ha habido mucha gente con peso que ha estado hablando en las redes. El fútbol modesto se ha pronunciado y eso ha hecho fuerza", trasladan a EL ESPAÑOL.

Durante los próximos días se esperan más respuestas al comunicado de la Federación. Y la propia Federación asegura que se reunirán con representantes de jugadores y clubes. Sin embargo, solo son los afines, pues otras organizaciones como ProLiga, LNFS o la Asociación de Clubes Femeninos no han recibido ninguna comunicación si de la RFEF ni del CSD.

Rubiales, en rueda de prensa. Foto sefutbol.com

Tiempo perdido

Todas las fuentes consultadas coinciden. El comunicado emitido por la Real Federación no aporta nada nuevo. Los protocolos que llevan reclamando semanas siguen sin crearse y las competiciones se mantienen en el aire. Lo único que ven es "más incertidumbre". La nota oficial, para otros, "no dice nada".

Fuentes del fútbol sala inciden en que "empiezas una semana más en la que no hay un protocolo" y donde "no te van a autorizar ningún partido". "Y seguimos sin un calendario de cruces", apuntan. "¿Cuándo va a estar el protocolo nacional aprobado? Se lo han dado al CSD y ya está". Tienen claro que "le han metido la patata caliente al CSD", como preveían. Otros señalan al Ejecutivo: "Le han pasado la patata caliente al Gobierno".

"No tienen hechos los deberes, la gente del fútbol sala está de vacaciones", recalcan. Y, como ya han indicado en otras ocasiones, el fútbol sala queda olvidado: "Están ganando los territorialistas, que son de fútbol". Pero el fútbol tampoco está contento: "Dicen que la intención es que se empiece cuanto antes pero que hasta que las autoridades no lo publiquen con el protocolo oportuno... Han sacado ese comunicado sin decir mucho". Al final "te quedas igual".

David Jiménez, presidente de ProLiga, traslada a EL ESPAÑOL un panorama idéntico. "El hecho de decir que hay que fijar un protocolo que tiene que estar velado por las organizaciones sanitarias es algo que ya sabíamos desde hace tiempo, no es una novedad". Por lo tanto, todo esto es tiempo perdido.

Además, hay dudas que no se han resuelto. "No se especifica en ningún sitio cuáles son las ayudas para que los clubes cumplan los protocolos". "¿Todo eso quién lo paga?", se pregunta el representante de los clubes de Segunda B y Tercera.

El Estadio Romano de Mérida Twitter (@Merida_AD)

Complicaciones económicas

Tanto en el fútbol como en el fútbol sala hay clubes que tendrán dificultades para cumplir económicamente los protocolos. Algunos se han planteado dar un paso atrás si no pueden seguir todas las indicaciones. Desde ProLiga, además, inciden en que hay cierto miedo sobre las responsabilidades legales.

"Qué responsabilidad subsidiaria recae en los gestores de los clubes por posibles no cumplimientos del protocolo. Preocupan mucho y no se aclaran. Hay muchos que no van a suscribir ningún tipo de licencia hasta que no sepan cuándo se empieza", nos indican.

Y es que, el hecho de haber retrasado ya hasta octubre las competiciones, sin una fecha fija, hace que algunos contratos vayan a ser suscritos sin jugar ningún partido oficial: "En Segunda B se habló de finales de septiembre". Esto "ha hecho que muchísimos clubes de Segunda B ya están entrenando". "El hecho de que se pueda retrasar hace que los clubes vayan a pagar a los jugadores por tres o cuatro meses entrenando" y hay algunos "que pueden incurrir en costes muy importantes".

David Aganzo e Irene Lozano, después de una reunión AFE

La RFEF sin negociación

La Federación sigue sin contactar con los clubes. Una actitud que vienen denunciando en los últimos días a este periódico y que no ha cambiado. Hay quienes no mantienen ninguna conversación con el ente desde que se acabaron las competiciones. Y esta relación tensa hace bastante complicado superar una crisis deportiva generada por el coronavirus.

La RFEF no ha contactado ni con la LNFS ni con la Asociación de Clubes Femeninos ni con ProLiga, que aglutina a equipos de Segunda B y Tercera. Es más, el comunicado federativo hace hincapié en que hablarán con los representantes de jugadores y clubes, pero que están asociados a la entidad. "Nos han mandado un mensaje", asegura David Jimenez a EL ESPAÑOL.

"Cuando pones cualquier solución lo único que queremos hacer es colaborar y ayudar. Cuando se proponen soluciones es mejor que salgan consensuadas", subraya sobre su actitud negociadora. El dirigente de ProLiga explica que "llama la atención que al frente de la RFEF haya una persona que fuera presidente de un sindicato" como Rubiales y que, ya en su día, "dijo que para hablar con un club no le hace falta nadie".

"No me imagino hace unos años si alguien le dice que, para hablar con un futbolista, no hace falta hablar con el sindicato. Seguramente no hubiera estado de acuerdo", traslada a este periódico. Desde la asociación de clubes de Segunda B y Tercera siguen con la mano tendida y esperan que el CSD les conceda la reunión pedida con el resto de organizaciones.

Por su parte, AFE, sindicato mayoritario de futbolistas españoles, tampoco fue invitado a esta reunión. Según ha podido saber EL ESPAÑOL, horas después de esa reunión todavía no se había recibido ninguna respuesta. Sin embargo, esperan poder reunirse y sostienen lo mismo que en su comunicado. "Es un resumen de lo que nos trasladan", asegura sobre las conversaciones con los jugadores.

Los jugadores de Movistar Inter en la final de fútbol sala ante el Valdepeñas EFE

La incógnita del futuro

Cuándo comenzarán las competiciones es la gran incógnita que martillea las directivas de todos los equipos. El 5 de septiembre, como estaban marcadas algunas, no será. La RFEF ha aclarado que avisarán 30 días antes, como mínimo, y una vez se tenga el protocolo elaborado. Por ello, se calcula que a mediados de octubre se puedan reiniciar todas las competiciones.

Una situación que esperaban que se aclarara este lunes y que no ha cambiado en absoluto. "Estamos a expensas de que terminen de decidir para seguir para delante o retrasar", cuentan a EL ESPAÑOL fuentes del fútbol sala. "Tenían que haber sacado primero el protocolo", porque "la situación es excepcional para todos" y "no se puede empezar "la casa por el tejado".

Este desbarajuste no hace más que un "flaco favor a patrocinadores y clubes", que no saben dónde invertir. La incertidumbre, además de afectar a la planificación realizada por parte de los directivos, también castiga en los banquillos. Uno de los técnicos del fútbol sala traslada a este periódico las dudas con las que trabajan: "Te avisan 30 días antes, ¿y mientras qué hacemos? La gente que viene de fuera, que se tiene que desplazar para entrenar... Es una locura, sin trabajo ni previsión".

Las sensaciones en el fútbol son similares. "Seguimos con la tranquilidad de seguir trabajando y con la intranquilidad de no tener una fecha para preparar toda la temporada", comenta un equipo de Tercera. En este caso, su buena relación con la federación territorial ayuda. "Nos han dicho lo mismo. Transmiten esa tranquilidad, que la intención es que se empiece a mediados de octubre, pero que hasta que no se redacten esos protocolos sanitarios...", relata.

La situación, por tanto, es casi la misma. Incertidumbre en los clubes a la espera de un protocolo. Amistosos prohibidos hasta la confirmación de este protocolo. Y semanas de espera para saber si la situación en cada territorio permite que se jueguen las competiciones.

