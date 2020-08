La RFEF no responde a AFE y les deja fuera de la reunión sobre el deporte no profesional

El sindicato mayoritario de futbolistas españoles no está presente en la reunión que la RFEF está manteniendo con las diferentes federaciones territoriales. Un encuentro donde se está tratando el futuro del deporte no profesional y al que AFE pidió ser invitado. Pasados unos días, han confirmado que no tienen ninguna información sobre el organismo liderado por Luis Rubiales.

"La RFEF no ha contactado con los y las futbolistas para que su voz sea escuchada en una reunión de tanta importancia. Ni si siquiera hemos recibido respuesta a la carta que enviamos", trasladan desde el sindicato. Por ello, ante la falta de contestación, AFE "ha solicitado de nuevo" una "reunión de urgencia" con la Federación para que se pueda "dialogar sobre el futuro de las competiciones del fútbol no profesional".

El sindicato, según defiende, denuncia que "no se debe adoptar decisiones sin que esté presente el sindicato de futbolistas que representa a los principales afectados y afectadas". Su carta se envió el viernes, cuando se dio a conocer la reunión de la RFEF para este lunes. Pasadas las 13:00 horas, cuando comenzaba el encuentro, el sindicato desveló que no habían tenido respuesta.

AFE, pese a que no ha tenido ninguna réplica por parte de la Federación, ha emitido públicamente un documento con varias "propuestas" para solventar la crisis abierta en el deporte no profesional español. Entre otras, se pedía acabar con este término y profesionalizar competiciones como Segunda División B, Tercera División o las dos primeras ligas del fútbol femenino.

Tebas y Rubiales firman el Código de Conducta del CSD que regirá el fútbol español

Hasta el momento, estas competiciones se conocen como "profesionalizadas", pero no profesionales. Un término que no gusta en el ámbito del deporte y que, según denuncian desde AFE, acaba perjudicando a todos los trabajadores en aspectos contractuales.

"No se pueden permitir el lujo de estar varios meses sin jugar porque muchas familias dependen de los ingresos que perciben a través del fútbol. Sus contratos deben ser respetados en todo momento, sea cual sea la decisión que se adopte", aseguraron desde el sindicato ante la posibilidad de que la competición se pare hasta enero.

Cabe destacar que Luis Rubiales, actual presidente de la Real Federación Española de Fútbol, pasó anteriormente por AFE, donde se labró un importante respaldo de los jugadores por su trabajo al frente del sindicato. Es por ello que la falta de respuestas de la RFEF al organismo del que formó parte el presidente no sienta bien.

Organización contra la RFEF

Otras asociaciones como la Liga Nacional de Fútbol Sala, la Asociación de Clubes Femeninos o ProLiga, que defiende los intereses de clubes de Segunda B y Tercera, optaron por tomar una vía diferente a la de AFE. Estos tres se dirigieron al CSD y al Ministerio de Deportes para tener una reunión urgente donde tratar el futuro del deporte.

Coinciden en que parar la competición durante meses sería mortal a nivel económico para la mayoría de los clubes. Llevan semanas pidiendo un protocolo sanitario para poder comenzar sus respectivas pretemporadas. Sin embargo, hasta que no se conozca la resolución de la reunión de la RFEF no podrán concretar sus próximos pasos. Por el momento, todos los amistosos han sido cancelados.

[Más información - La RFEF no envía el protocolo sanitario y prohíbe los amistosos a los clubes de fútbol sala]