Los futbolistas contra la cancelación del deporte no profesional: "Rubiales nos deja a la deriva"

El fútbol no profesional, así como el resto de deportes que no tienen esa consideración, están pendientes de lo que se decida este lunes en el seno de la Real Federación Española de Fútbol. Los clubes ya han puesto el grito en el cielo y están preparando un comunicado. Pero los futbolistas, con miles y miles de afectados, se ven en el paro si se toma la decisión de cancelar las competiciones para la temporada 2020/2021.

En las últimas horas las redes sociales han visto en la voz de Andrés Salas, un veterano futbolista que ha pasado por muchos clubes y países para ganarse la vida en este mundo, como el reflejo de esa gran cantidad de vidas que piensan exactamente lo mismo que él y que temen verse sin trabajo durante todo un año. Una situación que llevaría al límite a muchas familias.

Él mismo se describe como "un obrero del fútbol", pero es que como él hay miles en las divisiones humildes en este deporte. La mayoría de ellos están de vacaciones. En su caso, el equipo por el que había firmado para esta temporada, el Atlético Porcuna de Tercera, ya le había citado para la vuelta al trabajo. "El club nos dice que el día 20 tenemos que estar entrenando". Eso sí, ahora está todo paralizado.

Juntos somos más fuertes... Para todos los que se sientan aludidos que se entere todo el mundo sobre todo la @rfef que son los que nos olvidan. Ahí que vivir con esto. Los clubs y trabajadores y entrenadores y mi familia los JUGADORES, comemos de esto FUTBOL REAL.. pic.twitter.com/quok5Ktemy — 𝗔𝗡𝗗𝗥𝗘𝗦 𝗦𝗔𝗟𝗔𝗦 (@andressalastren) August 8, 2020

Él también cuenta con una agencia de representación, aunque él dice ser "un intermediario" ahora mismo porque sigue siendo profesional y tiene contacto con muchas entidades gracias a esta relación profesional. "Los clubes quieren jugar, cueste lo que cueste. Tienen fichajes hechos, plantillas cerradas, campos de fútbol pagados, casas pagadas para los jugadores... Están en las nubes, solo está la Primera y la Segunda, de lo demás se olvidan", señala el futbolista.

Situación límite

A pesar de que los clubes están anunciando jugadores y fichajes, la realidad es que el comunicado que emitió este viernes la Federación lo ha paralizado todo. "Ahora mismo los contratos están parados, no tienes seguridad de que te pague el club. Si no jugamos, no podrían afrontar los gastos", admite con temor Salas, que admite que su contrato "es profesional". "Hay muchos en mi equipo que no. ¿Dónde va esa gente?", señala el futbolista del equipo de Porcuera, una localidad de Jaén.

"No podemos tener esta incertidumbre, con la enfermedad sabemos lo que hay, pero no nos podemos esconder. Si lo hacemos, lo hacemos todos. Si puede haber conciertos, corridas de toros, fiestas privadas y fútbol profesional, el fútbol modesto, el fútbol sala y el fútbol femenino no se pueden ver afectados", reclama Salas poniendo el foco sobre esa sensación de que hay intereses económicos y jurídicos que han planteado esta situación.

Los jugadores del Lorca celebrando el ascenso Diego Terrones

Y es que los casos que han surgido con el Deportivo - Fuenlabrada y en las fases de ascenso a Segunda B han creado un peligroso precedente ante la gran cantidad de recursos que traen detrás. "No van a perder dinero, van a ganar con que su fútbol, el de la Federación, no desaparece. En un futuro ganarás el dinero como te de la gana, pero ahora ganas con hacer que no desaparezcan clubes ni tu fútbol humilde", sentencia Andrés Salas.

Este jugador que se ha convertido en 'la voz de los sin voz' pide que la Federación no se esconda y defienda este fútbol no profesional. "Si se tienen que meter en denuncias y luchar por nosotros, tienen que meterse. Los problemas que ha habido en el fútbol con los positivos, son culpa suya. Si tienes que invertir más dinero, lo inviertes. Ganas en salud. Tienen nuestro futuro en sus manos", argumenta el futbolista del Atlético Porcuna.

Invertir en garantías

Ese ha sido el problema durante la fase de ascenso. Como han confesado en EL ESPAÑOL muchos de los protagonistas de ese playoff, así como en el caso del fútbol sala, estos partidos se han llevado a cabo como una auténtica ruleta rusa en la que los contagios podían llegar por la falta de test. "Los jugadores han jugado la fase de ascenso con miedo por la ilusión que tiene uno de terminar lo más arriba posible, porque necesitan el dinero y por las familias", explica Salas, que no la disputó pero que tiene a muchos de sus representados en esa situación.

"El protocolo dejaba muchísimo que desear, todo va a Primera División y es lo que pasa. Nosotros solo pedimos un test, nada más", explica este futbolista que ve como la ausencia de inversión en seguridad puede poner contra las cuerdas su futuro como jugador, así como el de miles de compañeros. No tiene reparos en señalar a Rubiales, con el que espera hablar antes del lunes para plantearle la situación que viven los jugadores no profesionales.

Luis Rubiales, desde la Ciudad del Fútbol de Las Rozas RFEF

Recuerda su etapa en AFE, en la que tanto luchó por sus intereses, pero lamenta que parece haberse olvidado de ellos ahora. "Viniendo de donde viene Rubiales, que todos los jugadores le hemos apoyado, no entiendo su actitud. Lo hizo muy bien en AFE, pero ahora nos está dejando a la deriva. Parece que cuando uno está arriba, se olvida de lo que hay abajo", sentencia Salas.

La estructura del fútbol

Poner en jaque la base del fútbol nacional supone hacer tambalear los cimientos y que las divisiones superiores se queden a la expectativa de lo que suceda. España, como el resto de Europa, depende de los descensos y los ascensos, por lo que si se desequilibra una competición inferior, el resto se verán afectadas. "¿Qué hace la Primera División sin la Segunda? ¿Y qué hace la Segunda sin la Segunda B y la Tercera?", se pregunta este jugador de la cuarta división del fútbol español.

Pero no es por esta temporada, Salas ve un problema a la larga. "Yo miro por mi futuro, quiero seguir viviendo del mundo del fútbol y el futuro no se ve claro. Si nos pisan, no levantamos cabeza", explica el futbolista del Atlético Porcuna. "Están jugando con miles de personas, miles de niños, cosas que pagar... No me pueden decir que me busque trabajo, el fútbol es mi trabajo. Si nos dieran a todos los que estamos 1.000 euros para comer, pues nos esperamos. Pero es que no tenemos ayudas", argumenta.

"Rubiales nos está dejando a la deriva. Parece que cuando uno está arriba, se olvida de lo que hay abajo"

Andrés Salas también alude a que están en riesgo muchos más puestos. "Fisios, utilleros, prensa, bares, televisiones... hay muchos puestos de trabajo en riesgo. La gente se piensa que somos jugadores de fútbol que entrenamos dos horas y ya está. Muchos somos mileuristas y algunos ni llegan", explica el futbolista sobre la situación que engloba al mundo no profesional de este deporte.

Uno de los planteamientos que se rumorean es empezar más tarde las competiciones, que sean a una vuelta y otras variables que supusieran menos coste económico y un mayor control de la situación, sobre todo poniendo toda esperanza en que surja una vacuna que valga para controlar la pandemia. "Claro que nos valdría con jugar a partir de enero. Si todo el mundo empieza en enero, empezamos sin problema. Ya nos sacaremos las habichuelas como sea. Por qué no podemos empezar nosotros en septiembre si la Primera lo hace", sentencia Salas.

En cualquier caso, este futbolista que ha puesto el megáfono a la situación de los jugadores no profesionales tiene claro por donde pasa el remedio. "¿Cuál es la solución? Todas las ayudas que se dan a Primera y Segunda, dinero de las televisiones, etc... ponerlo para hacer mínimamente unos test. Tiene que haber para todo el mundo y poder jugar", finaliza su reflexión el jugador que pretende que se escuchen a todas las partes de cara a plantear una cancelación de la próxima temporada que podría ser catastrófica tanto económica como deportivamente.

[Más información: La RFEF se plantea suspender todas las competiciones no profesionales: ni 2ªB ni 3ª hasta 2021]