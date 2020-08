Pepe Reina critica al Gobierno: "España no es un país ejemplar en la lucha contra la Covid"

Pepe Reina ha sido uno de los protagonistas en el mundo del fútbol que más clara ha mostrado su opinión sobre la gestión de la crisis del coronavirus por parte del Gobierno. El portero, precisamente, lo pasó y superó posteriormente, aunque no lo pasó nada bien durante la enfermedad.

"Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar. Los primeros siete u ocho días los pasé encerrado en una habitación", dijo en una entrevista a Corriere dello Sport.

Su experiencia con la Covid-19 provocó en él una reacción contestataria respecto a las medidas llevadas a cabo por el Ejecutivo español para paliar la crisis. En la Cadena COPE, después de todo lo sucedido, ha vuelto a poner de relieve que el Gobierno no ha estado a la altura.

"Los datos dicen que España no es un país ejemplar en la lucha contra la pandemia", ha asegurado un Pepe Reina que también ha dejado claro que se encuentra perfectamente y que no ve cerca el final de su carrera como portero: "Me encuentro bien, me queda cuerda para rato".

Estas declaraciones del portero, cedido por el Milan al Aston Villa el último curso, llegan después de que Salvador Illa reconociese que el famoso 'comité de expertos" a los que siempre aludían desde el Gobierno no existió.

El ministro ha explicado que "no se creó un comité al margen de la administración pública del Ministerio de Sanidad", sino que fue el equipo del dirigido por el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, quien se encargó de realizar los informes que avalaban el cambio de fase de cada comunidad autónoma y remitirlos a la directora general de Salud Pública.

Famosa fue la carta que mandó el guardameta después de que muchos le llamasen fascista por aplaudir la manifestación promovida por Vox. "Siento no ser capaz de mostrarme indiferente hacia la mentira, lo injusto y lo desleal. Esto es quizá lo que estoy llevando peor. Siento profundamente que defender las libertades y garantías de convivencia en un marco constitucional pueda ser interpretado como forma de fascismo", escribió Pepe Reina.

Retirada y Real Madrid

Aunque ha asegurado que le queda "cuerda para rato", el portero español ha revelado qué hará cuando decida colgar los guantes: "Cuando me retire, me sacaré el carnet de entrenador". En Tiempo de Juego, Pepe Reina también fue preguntado por el próximo partido que disputan Manchester City y Real Madrid en el Etihad Stadium, correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions League.

"El Real Madrid ha terminado bien La Liga, pero remontar al Manchester City no es fácil. El City tiene ganas de la Champions League", ha asegurado el portero. Los de Pep Guardiola llegan al duelo de vuelta con una ligera ventaja después de que allá por el mes de febrero consiguiesen llevarse la victoria por 1-2 del Santiago Bernabéu.

