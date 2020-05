Pepe Reina y la manifestación de Vox: "Parece que ha salido gentecilla a la calle, ¿no?"

Banderas de España en mano, cientos de ciudadanos salieron a las calles en diferentes puntos del territorio para criticar la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez durante la crisis del coronavirus.

Vox había pedido que la gente se manifestase con sus coches y motos, para evitar así incumplir el distanciamiento social en la medida de lo posible, y lo que parecía que iba a ser una convocatoria sin demasiado respaldo, ha sorprendido.

Muchas personas se han manifestado a través de sus redes sociales en favor y en contra de este movimiento propulsado por Vox. Entre ellos, el portero Pepe Reina. El actual guardameta del Aston Villa no ha ocultado nunca sus opiniones y una vez más ha hablado alto y claro sobre lo que piensa.

"¡Ah! Pues parece que ha salido gentecilla a la calle, ¿no?", ha escrito un Pepe Reina que añadía los hashtags de #democracia y #unidossomosmásfuertes. No hay que olvidar que el guardameta ha pasado el coronavirus en las últimas semanas y ya lo ha superado.

Reina ya cargó contra el Gobierno después de que se conociese que los test que habían comprado no valían. "Es realmente una vergüenza. Están haciendo el ridículo día tras día. ¡Increíble!", escribió entonces en sus redes sociales.

Reina y el coronavirus

Durante una entrevista con La Gazzetta dello Sport, Pepe Reina habló sobre su experiencia con el Covid-19: "Estuve aislado desde que noté los primeros síntomas del virus. Tuve fiebre, tos, dolor de cabeza que nunca pasaba, me sentía cansado. Me asusté cuando me faltó aire durante 25 minutos, como si mi garganta se hubiera cerrado y el aire no pudiera pasar".

