Conte estalla contra la cúpula del Inter: "La montaña de mierda ha caído en mí y los jugadores"

Antonio Conte ha conseguido recuperar la mejor versión del Inter de Milán. El histórico club italiano llevaba años complicados, donde ir a competición europea era un logro y con unas actuaciones bastante discretas si se comparaban con su pasado. El técnico, con experiencia en los banquillos y la inteligencia de su etapa como exjugador, ha cambiado por completo la dinámica del equipo.

Esta última temporada el Inter ha peleado casi hasta el final con la Juventus de Cristiano Ronaldo. Aunque no han logrado adelantarles en la tabla de clasificación, el Inter ha cerrado un año difícil por al situación sanitaria con un meritorio segundo puesto. Sin embargo, según ha denunciado el propio entrenador, el resultado no se debe al apoyo de la entidad.

Conte ha estallado y ha señalado a la cúpula del club, defendiendo la labor de sus jugadores y equipo técnico y dejando en evidencia la dejadez de los directivos. El entrenador desveló que ha visto "ataques gratuitos" contra él y sus pupilos, viendo perdida la "poca protección por parte del club" que ya tenía antes.

Conte da órdenes al Inter durante un partido Reuters

Por ello, los 82 puntos cosechados son únicamente producto del trabajo de ellos. "Nos los merecemos los jugadores y yo. Esto es mío, del staff y de los futbolistas", ha recalcado claramente enfadado. Sus críticas incluso han llegado al máximo líder de la entidad, Steven Zhang. "Habría que hablar con el presidente, que está en China...". Un comentario en forma de indirecta que no ha pasado desapercibido.

El italiano ha subrayado que no le gustan "los que se suben al carro" porque ahí hay que estar "en lo bueno y en lo malo". Un apoyo que "en el Inter no ha sucedido" ya que, por el contrario, "alguno se sube al carro" con los buenos resultados. Un respaldo interesado que no ha gustado a Conte en absoluto.

"La montaña de mierda ha caído sobre mí y sobre los jugadores. Cada uno ha mirado por su parcelita, sin protegerme a mí ni a los futbolistas", ha sentenciado. Su Inter, sin embargo, ha conseguido una segunda plaza a un solo punto de la Juve y con solo cuatro derrotas. La próxima temporada jugará la Champions League y la gran duda es si con Conte en el banquillo. Su continuidad, tras esta sonora crítica, está en el aire.

Messi, el último rumor

El club italiano ha protagonizado estos últimos días uno de los grandes rumores del mercado. Leo Messi, estrella del Barcelona, podría poner rumbo a Italia para jugar en la escuadra de Antonio Conte. Una operación que gana cierta viabilidad teniendo en cuenta que es lo que hizo Cristiano Ronaldo cuando abandonó el Real Madrid.

La intención era que Messi llegara gratis y, una vez en el Inter, recibiera un salario desorbitado que cumpliera sus expectativas. Una noticia dada desde Italia y que fue desmentida por la dirección deportiva del club. Marrota dejó claro que Messi se retirará en el Barça y que, en caso de que no fuera así, ningún club italiano podría aportar la cantidad económica necesaria para hacerse con sus servicios.

