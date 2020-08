Un pinchazo al final evita la cuarta plaza de Carlos Sainz: "La suerte no nos está sonriendo"

La suerte no estuvo del lado de Carlos Sainz en este primer fin de semana de agosto. El piloto español llegaba con sensaciones dispares al Gran Premio de Gran Bretaña. Las temperaturas habían complicado los entrenamientos anteriores y la carrera estaba repleta de incógnitas. Pese a ello, el español logró buenos resultados desde el inicio.

Sainz realizó una gran salida y poco a poco fue ascendiendo puestos. Hasta el final de la carrera, cuando certificaba su cuarto puesto a falta de una vuelta. Iba a sumar rozando el podio, dejando grandes sensaciones tras las complicaciones de las últimas jornadas. Sin embargo, la mala suerte se concentró en su persona y un pinchazo tiró por tierra toda su carrera.

El español vio como una de sus ruedas delanteras sufría un pinchazo, lo que complicaba y mucho su finalización de la carrera. Frente a Hamilton, que contaba con una distancia suficiente, Sainz sufrió varios adelantamientos. De la cuarta plaza a quedarse sin puntos en el decimocuarto puesto.

"La suerte no nos está sonriendo en esta primera mitad de la temporada. Es una faena, porque hasta el pinchazo estaba haciendo una buena carrera", valoró directamente Sainz en Movistar F1.

El de McLaren hizo hincapié en la buena salida que realizó. Un inicio esperanzador y que, pese a la séptima plaza con la que comenzaba la jornada, le iba a permitir subir de una hasta la quinta posición, que después se convertiría en una cuarta.

La estrategia marcada era ofensiva. "Hacia el final empecé a atacar para defenderme de Ricciardo y, de una vuelta para otra, el neumático ha dicho basta", explicó Sainz después de competir en Silverstone. "Ahí nos hemos quedado". El piloto, que suele ser optimista, defendió las "buenas sensaciones" pese a ese desliz final.

Según analizó, con respecto a las tres primeras carreras en el Mundial de Fórmula 1, ha "ido más cómodo" en el coche de McLaren, con "mejores sensaciones" que convierten en "una pena" el hecho de no tener un resultado "para demostrarlo".

Sainz recalcó que no pude quejarse de "nada" y responsabiliza, como es obvio, a la mala fortuna. "Si no fuese por el pinchazo estaría cuarto y celebrándolo".

La sinceridad de Sainz

El piloto español no suele engañar. En los días previos a la carrera de Gran Bretaña analizó la situación de la escudería, y no tuvo ninguna duda en sofocar cualquier ánimo de conseguir un gran resultado. Algo que, de no ser por ese pinchazo en la última vuelta, Sainz habría logrado tocando casi el podio.

"No será como en Hungría, pero tampoco mejor que en Austria", afirmó tras los entrenamientos realizados. Durante esas sesiones, el viento y el calor hicieron que los resultados definitivos no fueran del todo concluyentes. Sainz explicó que había muchas dudas sobre la situación de cada rival al no poder estudiar los tiempos de forma correcta. Finalmente, su salida en Silverstone fue perfecta y solo un error ajeno a su labor pudo pararle.

