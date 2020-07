Las sensaciones de Carlos Sainz: "No será como en Hungría, pero tampoco mejor que en Austria"

Los últimos entrenamientos de la Fórmula 1 antes de la carrera en Gran Bretaña estuvieron marcados por las altas temperaturas y el viento. Condiciones meteorológicas que complicaron y mucho a todos los pilotos. Además, una bandera roja empeoró aún más los tiempos que estaba marcando cada escudería.

El español Carlos Sainz, al término de la sesión, aseguró que el tiempo logrado en la segunda ronda de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña "parece competitivo", aunque apuntó que "otros coches abortaron sus vueltas rápidas con la bandera roja" que siguió al accidente del tailandés Alexander Albon.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el piloto madrileño explicó que este viernes "intenso" le sirvió para probar y valorar las nuevas piezas que introdujo McLaren. "El tiempo de los Libres 2 parece competitivo", convino, "pero otros coches abortaron sus vueltas rápidas con la bandera roja". "Veremos mañana dónde estamos", agregó.

Carlos Sainz afirmó, asimismo, que el día fue complicado por tener que "pilotar con viento", pero consideró que es "genial volver a Silverstone". Palabras que recalcó a los micrófonos de Movistar +, donde mostró ese buen sabor de boca a pesar de todos los contratiempos que surgieron.

Carlos Sainz Jr, en el Gran Premio de Austria de la Fórmula 1 Reuters

"Ha sido un día positivo, en los primeros libres hubo bastantes problemas con el equilibrio y los reglajes", explicó, pero en "los segundos entrenamientos" tomaron "algunas decisiones" y hasta conseguir "mejorarlo bastante". Pese a ello, el hecho de que el resto de rivales no lograran las marcas a las que aspiraban le quitó credibilidad a los números finales.

Esa es la razón por la que las sensaciones entre todos los pilotos no son las mejores. "No estamos del todo contentos", destacó un Sainz que extendió ese sentimiento a todos los compañeros: "No creo que nadie lo esté con tanto viento y estas temperaturas".

El español se mostró "relativamente contento" y con la intención de adaptarse "bien a un circuito diferente". Sus previsiones son que disminuyan "el viento y la temperatura". "Mañana habrá que estar un poco atentos", afirmó Sainz ante las numerosas dudas en el circuito, aunque sin dudas de que "no será como en Hungría, pero tampoco" estarán "mejor que en Austria".

Este circuito será la sede de las dos próximas carreras del Campeonato del Mundo de Fórmula Uno, los días 2 y 9 de agosto, por lo que habrá que esperar para ver la evolución de la meteorología y comprobar su efecto en los resultados de los pilotos.

La Fórmula 1, atenta al Covid

Después de varias semanas controlando de forma escrupulosa la posible aparición del coronavirus en el mundo de la Fórmula 1, la organización ha empezado a tener malas noticias. Después de algunos positivos detectados hace unos días, las alarmas han saltado con los resultados obtenidos de Sergio Pérez. Primer piloto que sufre el virus en primera persona.

El mexicano se encuentra aislado y en buen estado de salud, a pesar de portar el coronavirus. No podrá competir y se perderá, como mínimo, la próxima carrera como consecuencia de esa cuarentena obligatoria. Tras su detección, la Fórmula 1 respira tranquila al tener controlados los contagios.

