McLaren, harto del plagio de Racing Point: "Hay que cambiar las normas en términos de copias"

Uno de los temas más candentes en la actualidad de la Fórmula 1 es el denominado 'Mercedes rosa', el monoplaza del equipo Racing Point creado, para muchos, a imagen y semejanza del Mercedes W10 con el que Lewis Hamilton ganó el pasado Mundial. Equipos como McLaren están hartos de esta situación.

El problema real es que hay muchos que piensa que el parecido entre ambos coches no es ni mucho menos casual. Ni siquiera, por el hecho de que el equipo Racing Point haya cogido unas fotos del W10 y se haya fijado en su estructura y sus diseños. El problema real es que muchos creen que el W10 y el RP20 están creados por la misma mano, algo ilegal con la actual normativa, pero también muy difícil de demostrar.

Por ello, algunas voces autorizadas de la F1 se están intentando alzarse para que se regulen este tipo de situaciones, para crear y actualizar normas sobre lo que se puede copiar, lo que no y cuál es el camino legal para hacerlo, ya que no todo vale con total de ganar un segundo por vuelta, algo que sí se está permitiendo este año.

Los Racing Point durante el GP de Hungría Instagram (racingpointf1)

La situación actual es que el equipo Racing Point tiene un coche muy similar al de la 'flechas plateadas' del pasado curso, y que equipos como Renault han interpuesto una propuesta a la FIA sobre la legalidad del RP20, la cual se está revisando y sobre la cual se tomará una decisión, aunque no se sabe en qué plazo de tiempo. Actualmente, el equipo de Stroll y Pérez se sitúa cuarto en el Mundial de constructores con 40 puntos, uno menos que McLaren.

Precisamente, ha sido Andreas Seidl de McLaren, una de esas voces autorizadas del paddock, el último en cuestionarse realmente qué ha pasado con el monoplaza: "Creo que nadie tiene ningún problema al copiar partes o coches de estas imágenes. Lo que es más importante es simplemente aclarar y quizá también cambiar las reglas sobre lo que se puede hacer en términos de copias".

Andreas Seidl

"Obviamente, hay copias que no son sólo copias. Hay copias que siempre han existido en la F1 y que forman parte de la F1. Hemos tratado de analizar qué están haciendo los rivales con imágenes que están disponibles públicamente, imágenes que puedes tomar en el 'pit-lane' o en la pista", afirmaba el responsable de McLaren en Autosport.

La permisividad actual

Seidl apunta directamente a la permisividad de las regulaciones actuales: "En este momento, hay regulaciones con las que puedes hacer mucho más. Puedes cooperar en cuanto a la tecnología del túnel de viento, en la forma de uso del túnel o en la forma de ajustar el coche. También en la forma de obtener acceso a fotos de coches. Creo que es algo que debe aclararse, tenemos una dirección clara sobre lo que la F1 quiere permitir en el futuro".

Desde McLaren asumen que esta situación ya no tiene solución para este año, pero sí advierten una preocupación sobre la tendencia que se pueda crear en el futuro: "No se trata necesariamente de hacer algo legal o ilegal. Como he dicho muchas veces, hay espacio en las reglas para hacer mucho más que simplemente tomar fotos en el 'pit-lane'. Por eso creemos que es importante tener estas aclaraciones ahora".

