Javier Tebas informa al resto de clubes que se abstiene de los asuntos del CF Fuenlabrada

El culebrón de la Segunda División sigue escribiendo páginas a medida que avanzan las horas. Tras el cruce de declaraciones entre los responsables de Deportivo de La Coruña, Fuenlabrada y Elche, y las intromisión de diferentes cargos políticos, la última noticia la ha dejado Javier Tebas.

Tal y como informa Iusport, el presidente de LaLiga no tomará parte en el asunto que concierne al partido aplazado entre el Deportivo de La Coruña y el Fuenlabrada. Así lo ha comunicado el propio Tebas a los clubes alegando que lo hace en "en aras al principio de transparencia y buen gobierno".

El martes, el presidente de la patronal puso en conocimiento del Órgano de Cumplimiento que uno de sus hijos ejerce desde hace dos temporadas las labores de asesor jurídico y secretario del CF Fuenlabrada SAD, por lo que ha decidido que en asuntos que tenga que ver con el club madrileño no ejercerá su cargo.

De esta forma, LaLiga, por expreso deseo de su presidente Javier Tebas, quiso hacer llegar esa información "al objeto de que dicho Órgano analizase esta circunstancia e indicase cómo proceder al respecto".

En esa nota, la patronal cuenta que esta función ya era conocida y que fue transmitida y analizada por el Órgano de Cumplimiento en dos reuniones realizadas en septiembre de 2019 y en octubre del mismo año, y que ningún miembro de la Comisión Delegada ni de la Asamblea General manifestaron objeción alguna.

Además, quedaba informada y aceptada "la abstención del Presidente de LaLiga, en el caso de que fuera necesario ejercitar cualquier tipo de acción o decisión sobre el CF Fuenlabrada SAD, delegando a tal efecto sus concretas facultades sobre la toma de decisiones al respecto, en las personas señaladas en el artículo 33j de los Estatutos Sociales".

De esta forma, este martes, LaLiga ha comunicado que Javier Tebas "dirigió una carta al Vicepresidente Primero de esta institución, mediante la cual le manifestó su abstención a este respecto, delegando en él mismo cuantas acciones o decisiones se hubieran de acometer en relación con el CF Fuenlabrada SAD, al objeto de esclarecer los hechos acontecidos y dirimir presuntas responsabilidades si es que las hubiere".

Un punto clave

Esto supone un punto importante dentro de la disputa de los clubes, ya que algunos como el Deportivo de La Coruña o el Elche consideran que la principal culpa de todo la tiene a propia liga que, no solo no ha tomado una decisión unánime con el partido respecto al resto de la jornada, si no que acusan a la patronal de posicionarse del lado del Fuenlabrada.

Para evitar este tipo de acusaciones, Javier Tebas ha decidido ponerse de lado y no inmiscuirse en un asunto de extrema gravedad que puede provocar la rebelión de hasta cuatro equipos, Deportivo de La Coruña, CF Fuenlabrada SAD, Elche CF y Numancia, los cuales se encuentran inmersos en diferentes procesos.

Otro de los equipos que ha intentado aportar su solución ha sido el Rayo Vallecano, que aboga por realizar un playoff de seis equipos, una de las opciones que ha salido junto con la liga de 24 equipos que defienden Deportivo y Numancia y que impedirían sus descensos.

