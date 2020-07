El Elche quiere que al Fuenlabrada le den por perdido su partido contra el Deportivo

La Segunda Divisón sigue siendo un polvorín a raíz de la suspensión del partido entre el Deportivo de la Coruña y el CF Fuenlabrada tras el registro de varios positivos en la plantilla del club madrileño. La decisión de La Liga de no aplazar toda la jornada ha derivado en una situación catastrófica en la que el Elche podría ser el mayor perjudicado.

Por ello, toda la plana mayor del equipo ilicitano ha comparecido en rueda de prensa. Con el presidente del equipo a la cabeza, Joaquín Buitrago, la directora general Patricia Rodríguez, el director deportivo Nico Rodríguez, el entrenador Pacheta, el capitán Nino y el jefe de los servicios médicos César Quesada.

La principal petición del Elche ha llegado en forma de alegación a la Real Federación Española de Fútbol a la que han pedido, en defensa de sus intereses, que se le declare perdido al Fuenlabradael partido que este debía disputar ante el Deportivo de La Coruña y que se aplazó por el brote de Covid-19 detectado en el vestuario madrileño.

En la figura de su presidente, Joaquín Buitrago, el Elche ha acudido al Comité de Competición para realizar esta reclamación que consideran justa, ya que apuntan a que el equipo blanquiverde es el principal perjudicado en todo este asunto.

La base de la petición responde al motivo de perdido por incomparecencia, con base a uno de los supuestos recogidos en el artículo 77 del Reglamento General de la RFEF, el que castiga dicha conducta si concurre negligencia. Si esta reclamación prospera, el Elche disputará la semifinal del playoffs frente al Zaragoza como ocupante de la sexta plaza de la clasificación.

Además, Joaquín Buitrago ha confirmado que no descarta acudir a otras instancias como el Tribunal Administrativo del Deporte o a la Jurisdicciones Civil y/o Contencioso-Administrativa.

Por su parte, el presidente ha querido mandar un mensaje a los jugadores del Fuenlabrada que han dado positivo: "Primero, nuestro deseo de que los afectados del Fuenlabrada superen pronto la enfermedad. Pero el gran perjudicado en esta situación que se ha generado es el Elche CF. Es una gran injusticia".

A su vez, la directora general del club afirmaba lo siguiente: "Nosotros hemos cumplido con los protocolos y hemos ganado nuestro partido. Yo voy a defender los intereses del Elche CF. Somos los injustos perjudicados. No es justo que paguemos por esta situación".

El principal temor del Elche en estos momentos es que La Liga decida que el partido se debe jugar en las condiciones que se encuentra ahora mismo la competición, con un Deportivo de La Coruña ya descendido y completamente roto y con un Fuenlabrada más descansado que de ganar, se metería en playoffs. Por ello, el equipo ilicitano considera que de celebrarse ese partido sin que el Depor se juegue ya nada, sería adulterar la competición.

La opinión del vestuario

Nino y Pacheta quisieron dar también la versión del vestuario. El capitán opinaba lo siguiente: "El Depor-Fuenla no será un partido, será una pachanga, con todo el respeto para los equipos y los compañeros. En el fútbol no todo es económico, también es sentimental. Es una pena, no se ha tomado una decisión pensando en los jugadores".

"Nosotros jugamos contra el Fuenlabrada, nos hicimos los test y por suerte hemos dado negativo, pero el miedo estaba en el cuerpo. Nos tenemos que quitar la etiqueta de ser uno de los mejores campeonatos de Liga del mundo. Es una pena, porque teníamos que estar celebrando algo como clasificarnos para un playoff de ascenso".

Por su parte, el técnico del Elche comentó lo siguiente: "No sabemos qué tenemos que hacer ahora. En lo deportivo el tema es claro. Ese partido, el Deportivo-Fuenlabrada, ha perdido toda la fuerza que tenía de haberse disputado en su momento. Es una situación injusta y el Elche se está viendo perjudicado por algo que no le compete".

"Nosotros hemos nuestros deberes. Lo que vamos a hacer es esperar. Pero, ¿qué hago yo, entreno para preparar el playoff, nos vamos de vacaciones? Lo que está claro es que somos perjudicados, pero claramente, y más si el Depor está pensando en no presentarse al partido".

