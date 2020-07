El Fuenlabrada se defiende con su versión de los hechos: "No debemos tener ninguna sanción"

El CF Fuenlabrada era el único que no se había pronunciado hasta el momento en el caos que se ha originado en la última jornada de la liga de Segunda División. El conjunto madrileño solo había emitido un breve comunicado a través de redes sociales para contestar a la alcaldesa de La Coruña, pero hoy ha decidido hablar su presidente Jonathan Praena.

El máximo mandatario del Fuenlabrada ha roto su silencio para defender la inocencia del club y para explicar su versión de los hechos en los que tanto él como la plantilla consideran que actuaron de la forma más correcta y deja este contundente mensaje:"No cometimos ninguna negligencia".

Jonathan Praena comenzó su intervención con un discurso en el que explicó cómo sucedieron los hechos: "Nosotros como todas las semanas procedemos a hacer las pruebas PCR. Sobre las 21:00 de la noche nos dieron los resultados y había un positivo. Salió un resultado alterado que luego se confirmó con un positivo. Lo aislamos y nuestros servicios médicos empezaron a investigar".

"A la mañana siguiente se hicieron los test PCR el domingo por la mañana. Además se hizo un test rápido para ver si había un caso más. Todos los test dieron negativos. El equipo entrenó y esperamos a los resultados de por la tarde. Ahí vimos que 3 empleados, sin indicios de haber tenido contacto con los afectados, habían dado positivo".

Jonathan Praena, presidente del CF Fuenlabrada CF Fuenlabrada

"Después convocamos al resto de negativos para hacer un nuevo test. El lunes hicimos un cuarto test donde antes todos habían dado negativos y a viajamos a Galicia sin saber los resultados hasta las 18:00 que llegamos. LaLiga se puso a trabajar con el CSD y la Federación para ver que hacíamos. En ningún caso se ha puesto en riesgo a ninguna persona del club, ya que se cumplen todos los protocolos de la liga".

"Se cumple todo en todo momento. No cometemos ninguna negligencia como tanto se ha dicho. Nosotros estamos trabajando para intentar encontrar soluciones para volver a Madrid. Hoy nos han vuelto ha realizar un test más y estamos esperando los resultados. Estamos centrados en la salud de nuestros jugadores".

El presidente del Fuenlabrada fue preguntado sobre el motivo de viajar sin conocer el resultado del test PCR: "Los chicos hoy han empezado a tener síntomas. Han estado asintomáticos hasta el día de hoy. Hoy tienen fiebre. Viajamos porque habíamos realizado cuatro test previamente donde los tres anteriores habían sido negativos. Gracias al último test nos dimos cuenta de que había positivos".

Jugadores del CF Fuenlabrada llegando a La Coruña Twitter (CFuenlabradaSAD)

Además, Praena considera que no han cometido ninguna negligencia: "Nunca hemos viajado cometiendo una negligencia. Se supone que cuando hay tres casos se consideran como brotes, pero tienen que tener una trazabilidad epidemiológica. Pero en este caso no ha sido así, no existe esa trazabilidad ya que no ha habido ese contacto de más de 15 minutos a menos de dos metros de distancia. Estamos trabajando en saber por qué se ha producido ese foco".

El presidente del Fuenlabrada asegura que sus jugadores en ningún momento cometieron actos de riesgo: "Los jugadores ni salieron a cenar ni salieron de fiesta. Los jugadores no han salido por los alrededores del hotel. Hemos cumplido las normas a rajatabla y no hemos puesto en peligro a nadie. Probablemente no nos hayamos cruzado con ningún gallego desde que llegamos aquí".

"Si nos hubiéramos quedado en casa por miedo La Liga nos hubiera dado el partido por perdido. Nosotros cumplimos el protocolo. Los primeros positivos no eran considerados 'brote' y por tanto no era obligatorio comunicarlos. Hemos cumplido estrictamente el protocolo. Entiendo que no debemos tener ningún tipo de sanción.

La respuesta al Elche

Praena respondió también al Elche, equipo que dice ser el principal perjudicado en todo este asunto: "Somos los más perjudicados. Estaremos diez días encerrados y después jugar un partido en desventaja física. Sinceramente no quiero hablar. No quiero sacar conclusiones precipitadas, sólo quiero sacar a mis jugadores del hotel. Que no se presente el Deportivo a nuestro partido es decisión suya."

El presidente del club madrileño cree que existe mucha falta de empatía en el fútbol: "Sí que la ha habido. Lo deportivo es importante. Luego puedes pelear liga de 24 o playoff de 80, pero eso es secundario. Lo primero es la salud. La gente se ha preocupado más de lo deportivo de la salud de los jugadores. La temporada que viene todo seguirá igual y mañana le puede pasar esto a otro equipo".

Jugadores del CF Fuenlabrada llegando a La Coruña Twitter (@CFuenlabradaSAD)

Jonathan avisa que ellos han cumplido el protocolo, lo que quizás ocurra es que haya que modificarlo: "Nosotros lo que hacemos es cumplir el protocolo de LaLiga. Nos ceñimos a eso. No sé el resto de sectores... el protocolo será compatible. Hemos hecho un informe para el CSD en el que se ve que se ha cumplido el protocolo. Quizá hay que cambiar el protocolo, pero nosotros hemos cumplido".

El vuelo

Praena también explicó lo sucedido con el vuelo: "Los viajes los organiza LaLiga y nosotros no coordinamos nada. Si es cierto que se cambió el vuelo nosotros no tuvimos conocimiento alguno por parte de LaLiga con ese adelanto del horario del vuelo. A la gente de Coruña no le hemos hecho nada. Salimos con tres PCR negativos, cumplimos con las normas y no nos cruzamos con ningún gallego".

Además, también respondió directamente a Inés Rey, alcaldesa de La Coruña: "La alcaldesa de La Coruña debe de buscar menos protagonismo y centrarse en su gran ciudad. Es un tema que escapa a su competencia. Que se centre en que no hayan más rebrotes".

El presidente del Fuenlabrada ha asegurado también que tomarán medidas legales contra aquellos que han faltado a la verdad y que han querido manchar el honor del club: "Iremos hasta el final con las acciones contra aquellos que han faltado a nuestro honor con calumnias sin fundamento. No se puede tachar al club de las cosas que se han dicho, no es ni mucho menos de recibo".

"Hay una persona que está muy preocupada en decir que hemos hecho vida normal, que salíamos a las zonas comunes sin cuidado ninguno, qué hemos puesto en peligro a toda una ciudad. Eso es completamente falso. Nosotros nos limitamos a cumplir nuestras normas que son tremendamente estrictas con los movimientos de cualquier club en un desplazamiento. Que se preocupe también de las 3.000 personas que estaban esperando en Riazor, sin mascarillas ni nada. Eso parece que no ha pasado".

LaLiga estaba en conocimiento en todo momento de lo que sucedía: "LaLiga está informada desde el minuto uno y tenemos a una persona de LaLiga siempre con nosotros que es la que puede rubricar que se han cumplido con todos los protocolos marcados por las diferentes instituciones".

