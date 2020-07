Inés Rey, alcaldesa de La Coruña: "Hay negligencia de La Liga y Fuenlabrada, podría ser delito"

El malestar en La Coruña es notable. La llegada del Fuenlabrada, con varios infectados por coronavirus en sus filas, hizo saltar las alarmas en la tarde del lunes. Pero, lo que más enfado a los cargos públicos de la zona, fue la falta de comunicación exhibida por el club involucrado y la entidad encargada de gestionar la competición como es La Liga.

Encerrados en su hotel, los jugadores del club madrileño esperan a que todo esto se solucione. En plena ola de rebrotes no se puede perder la pista a ningún infectado. Menos teniendo en cuenta el contacto que ya han tenido los jugadores del Fuenlabrada en todo su camino a La Coruña.

La alcaldesa de la ciudad, Inés Rey, atiende a EL ESPAÑOL en un día repleto de comparecencias. Tras una rueda de prensa donde anunciaba acciones legales contra los culpables de la entrada de positivos por coronavirus en la ciudad, la dirigente habla con este periódico vía telefónica.

La cita se retrasa unos minutos. La razón no es otra que está justamente hablando con Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, en el momento en el que nos tenía que atender. Tras esa reunión con el máximo mandatario del fútbol nacional, nos relata con qué apoyos cuenta y cómo se enteró de los positivos por coronavirus.

Inés Rey, alcaldesa de La Coruña, en rueda de prensa EFE

¿Qué le ha dicho el presidente de la Federación, Luis Rubiales?

La Federación está en la misma línea que el CSD y que el Ayuntamiento. Entendemos que ha habido una negligencia y una actitud irresponsable por parte del club Fuenlabrada y de La Liga. Se ha dejado viajar a Coruña a un equipo sabiendo que había positivos en Covid sin cumplir los protocolos de las autoridades sanitarias.

Ha dicho que podría tomar acciones legales según se vayan conociendo los datos del caso. ¿La Federación va a hacer algo, le ha dicho algo Rubiales?

El Ayuntamiento va a emprender todas las acciones necesarias para depurar responsabilidades. Entendemos que, a estas horas y con la información que tenemos, existen indicios para entender que ha habido una negligencia.

Nuestro deber es proteger la salud pública, la salud de los coruñeses y coruñesas. Y, sobre todo, porque no se han dado respuestas a ninguna de las preguntas que nos hacemos nosotros y la ciudadanía. Cómo es posible, y sabiendo la existencia de positivos, no se hayan activado los protocolos obligatorios respecto a la cuarentena y se haya permitido al equipo viajar a Coruña.

¿Qué número de personas han calculado ustedes que han podido estar expuestas?

Es un número importante. Personal del aeropuerto, el conductor del autobús, personal del hotel, de las instalaciones deportivas de La Solana, los que han tenido contacto con los futbolistas... Se está haciendo la trazabilidad por parte de la Consellería de Sanidade, con la que estamos en permanente contacto. Pero, aunque solo fuera una persona, la irresponsabilidad surge en el momento en el que se conoce el positivo y no se toman las medidas para evitar los contagios.

¿Aproximadamente medio millar?

No sabemos el número.

Ayer habló con el Deportivo. ¿Qué le dijo el club?

El club tiene doble preocupación. Por un lado la preocupación Deportiva, ellos entienden que se ha adulterado la competición. Y por otra la preocupación sanitaria, lógica.

¿Cuál es la excusa que les da La Liga si la Federación respalda la posición del Ayuntamiento?

La Liga no da respuesta a las preguntas que nos hacemos todos. Por qué, habiendo cuatro positivos antes de viajar, no se aplica ese protocolo de aislamiento obligatorio para toda la población. Los futbolistas no están al margen de la normativa estatal.

No son un estamento aparte. Por qué no se cumple el aislamiento, por qué viaja el equipo después de haberse hecho las PCR sin disponer de los resultados y por qué se tarda tanto en comunicar tanto a la Federación y como al CSD de la situación del Fuenlabrada. Y por qué no hay ningún contacto con la Consellería y el Ayuntamiento que somos las autoridades sanitarias en este caso. No responden a ninguna de esas preguntas.

Me parece estupendo que me digan que hacen 42.000 PCR, como si hacen una cada media hora. El problema no es el número. El problema es que cuando salga un positivo no se aplique el protocolo que se tiene que aplicar. Ahí está el quid de la cuestión al que La Liga no da respuesta.

Entiendo que con la información con la que cuentan, la negligencia se comete tanto por parte de La Liga como del Fuenlabrada.

Ambos eran conscientes de los positivos. Ambos tenían conocimiento de que había positivos y ambos autorizaron el desplazamiento a Coruña. La responsabilidad es tanto del club como de La Liga.

Y por tanto, las acciones para depurar responsabilidades, también son contra ambos.

Efectivamente.

Desinfección de las instalaciones donde está el Fuenlabrada EFE

¿Qué medidas van a tomar desde el Ayuntamiento? Entiendo que hay miedo entre la población.

Sí. Sobre todo los trabajadores del hotel, de La Solana y las personas usuarias del hotel y del complejo deportivo que han podido estar en contacto con estas personas. Y nosotros, como siempre, máxima colaboración con la Consellería de Sanidade, a su disposición para que haya la menor afección posible y que se cumplan los protocolos de obligado cumplimiento para toda la población.

Dice usted que ha estado en contacto con la Consellería. ¿Alguno con el Ministerio de Sanidad o la Comunidad de Madrid, a la que citó usted?

No, hemos hablado con la Consellería de Sanidade que es la competente en materia sanitaria en Galicia. Lógicamente, nosotros a disposición de todas las autoridades sanitarias. Pero estamos en estrecha colaboración con la Xunta.

¿No saben si el Ministerio se ha puesto en contacto con la Xunta?

Se lo tendría que preguntar usted al Ministerio o a la Xunta, pero entiendo que sí. Las administraciones, a lo largo de esta crisis del coronavirus, hemos demostrado, al menos el Ayuntamiento y la Xunta, una colaboración estrecha y leal con el Ministerio de Sanidad y el Gobierno de España y así seguirá siendo.

¿Cuáles serán sus próximos pasos?

En cuanto a la situación sanitaria, terminar con el protocolo de PCR para saber si hay positivos o no, realizar la trazabilidad para proceder al aislamiento a las personas que podrían estar en contacto con los positivos. Y, en paralelo, emprender las acciones oportunas para depurar responsabilidades en unas actuaciones que incluso podrían ser constitutivas de delito contra la salud pública.

¿Han tenido algún contacto con el Fuenlabrada?

No. Hemos hablado con La Liga, la Federación y el CSD. Con el equipo no hemos tenido contacto oficial.

¿Ni lo van a tener por su parte?

En este momento creo que ya he hablado con las autoridades competentes al respecto. Nosotros hablamos con todo el mundo, pero lo lógico habría sido que se hubiera puesto en contacto con nosotros ayer -el lunes- y que la Alcaldesa no se enterara por la prensa de que había positivos en Covid en un equipo que acaba de llegar a la ciudad. Entenderá que eso genera malestar.

¿Cuál fue el impacto cuando se enteró de la noticia?

Absoluta incredulidad, no daba crédito, no me lo creía y pensé que no era posible, hasta que con el paso de los minutos nos dimos cuenta de que era así. Inmediatamente hablé con el Consejo de Administración del Deportivo para que me confirmaran que era verdad. Ellos se acababan de enterar en paralelo a la información que tenía yo y ya se iniciaron los contactos oficiales.

