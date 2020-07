Eneko Bóveda, jugador del Deportivo de La Coruña: “Creemos que la justicia nos dará la razón"

El Deportivo de La Coruña es nuevo equipo de Segunda B tras la última jornada del campeonato de Segunda División que se jugó este pasado lunes. Es una afirmación cierta, pero incompleta, ya que el conjunto gallego no jugó su partido. Su salvación no dependía de sí mismos ya que tenían que ganar al Fuenlabrada y que sus rivales, Albacete y Lugo, no lo hicieran.

El equipo madrileño no podía jugar su partido después de que aparecieran siete positivos por coronavirus de jugadores en jugadores de su plantilla. Uno de ellos apareció el sábado y fue aislado. Otros tantos no concluyentes aparecieron el domingo y la plantilla se sometió a un nuevo test antes de viajar, cuyos resultados aparecieron al llegar al hotel donde había seis casos más de profesionales. Aunque el Fuenlabrada dice que no había ningún positivo en la expedición.

LaLiga decidió suspender el encuentro, pero no la jornada entera a pesar de que se jugaba en horario unificado. Los resultados no acompañaron al equipo coruñés, que veía cómo caía al pozo de la Segunda B sin haberlo luchado sobre el césped. A priori, ese partido se jugará, pero el conjunto gallego pide, o que se vuelva a jugar esa última jornada, o que la próxima temporada haya una Liga de 24 equipos al verse perjudicados dos clubes, ellos y el Numancia, por lo que ellos han considerado "adulteración de la competición".

Eneko Bóveda, durante un entrenamiento con el Deportivo de La Coruña rcdeportivo.es

Eneko Bóveda (Durango, Vizcaya, 1988), estaba ayer en Riazor, esperando a saber qué ocurriría con el encuentro finalmente. Ahora, camino de su País Vasco natal y sin saber si volverán a Abegondo a entrenar, defiende como el resto de la plantilla la postura del club: que se repita la jornada entera o que la próxima temporada haya una Segunda División con 24 equipos, un fútbol profesional con 44 clubes, con todo lo que ello conlleva.

Ahora, unos días de vacaciones, ¿no?

El club nos da unos días libres, pero no acaban de ser vacaciones definitivas. Estamos pendientes de que nos puedan llamar. El club reclama una repetición de la jornada, por lo que tenemos que estar pendientes por si se diera el caso ante cualquier resolución. Como no parece algo inmediato, nos han dado unos días libres.

¿La fecha del 30 de julio no existe para el equipo?

No tenemos nada confirmado. No lo podemos descartar tampoco, pero parece que ha perdido fuerza. Parece difícil por los protocolos sanitarios además. El club ha explorado otras vías, que son las que nosotros también queremos conseguir. Queremos una resolución que dictamine lo que es justo.

¿Cómo eran los ánimos en Abegondo esta mañana?

No estamos contentos primero de todo por la temporada que hemos hecho. A partir de cómo acontecen las cosas ayer, nosotros vemos que se nos deja fuera de juego en una jornada tan importante como era esta. Reclamamos nuestro derecho, nuestro sitio. Como no pudimos competir en igualdad de condiciones, ahora reclamamos.

¿Cómo fue la llegada al estadio y el momento en el que conocéis los positivios?

Nosotros estábamos en el momento de más tensión de la temporada. Todo pasaba porque otros fallaban, pero también teníamos que ganar nosotros. A ultimísima hora, cuando el autobús está aparcando en el estadio, justo salta la noticia. No se si se hace antes pública o, cuando los utilleros ven que no hay ropa del Fuenlabrada, se preguntan qué pasa. La primera reacción es que si era una broma.

Charla de la plantilla del Deportivo de La Coruña

Nuestra reacción fue rara, era surrealista. Intentas hacer humor de la situación. Pero éramos conscientes de que lo que nos convenía era que se cancelara la jornada entera. De repente la inercia lleva a que los partidos se jueguen normal y nos quedamos con cara de tontos. Íbamos a ver nuestro final delante de la tele.

¿No había nadie de LaLiga que os informase en el momento de lo que pasaba?

Era de sentido común pensar que no se iba a jugar el partido. Una cosa es que los partidos de fútbol sean importantes y otra cosa es que, tal y como está la cosa, hay unos protocolos claros y en un grupo de gente, si alguno da positivo, hay que aislar a toda la gente. Era evidente que el Fuenlabrada no estaba para jugar.

Los capitanes hablan por otras vías con los capitanes de otros equipos. Todos los equipos, que yo sepa, quizás haya alguna excepción, pensaban que a nadie le interesaba jugar mientras nosotros no jugábamos. Nuestra sorpresa es que nos empiezan a avisar de que calientan en Lugo, que se juega en Cádiz. Nos vemos desplazados de nuestras opciones. Igual que nos salió cruz, pudo salirnos cara. Pero el espíritu habría sido igual de injusto.

¿Se quedaron a ver juntos los partidos?

No. Cada uno se fue con sus familias. Era un momento de tensión. Había gente que quería verlo solo, otros preferían no saber nada hasta que acabasen los partidos... Era una decepción muy grande. Nosotros lo teníamos difícil. Ha resultado muy desagradable estar pendientes de nuestro destino delante de la tele.

Han vivido bajo el mismo régimen de protocolo que el Fuenlabrada, ¿entendéis que se hayan producido los positivos?

Yo sí que lo entiendo. No sé lo que cada equipo ha hecho, pero sí veo normal que el virus entre en un grupo de 25 personas. No sé la facilidad de contagio, dicen que hay gente más fácil de contagiarse, pero creo que era una posibilidad de que se dieran casos en algún equipo. No quiero tachar al Fuenlabrada de que hayan hecho las cosas mal. Otra cosa es la decisión de viajar a Coruña. Ha sido un poco más arriesgado.

En Primera División hubo una prueba no concluyente y se aisló al jugador, ¿han sido imprudentes LaLiga y el Fuenlabrada?

Seguramente sí. Si comparamos la situación con las actuaciones que se están llevando a cabo en otros ámbitos de la sociedad, parece bastante temerario que, habiendo un caso, no se hiciera público, o se avisara con más antelación. Yo creo que otra opción era quedarse en Madrid, que LaLiga avisara a todos y que todos estuviéramos pendientes de un aplazamiento.

Habría más margen para actuar mejor. Han hecho una huída hacia adelante y se produjeron decisiones equivocadas una detrás de otra. Siendo más cautos, una vez aparece un caso que no me atrevo a decir que sea porque no hayan respetado el protocolo, la decisión de apurar hasta el último momento fue muy peligroso también a nivel de salud general, de la ciudad, de Galicia y del propio Fuenlabrada que se expuso a la enfermedad más de lo necesario.

Tebas ha dicho que no se va a repetir la jornada

Cada uno expone ante los medios un poco su posición de la forma más contundente posible. Es la guerra de ganarse a la opinión pública. Hay diferentes intereses. Diga lo que diga Tebas, nosotros no queremos entrar en lo que haya hecho el Fuenlabrada, lo que queremos es incidir en que la última jornada no fue justa. Todos los partidos se ponen a las 21:00 horas por una razón: es la forma en la que la competición es justa. En el momento en el que eso no se respeta porque hay unos intereses de sacarlo adelante como sea... entendemos que eso no es justo. Los perjudicados hemos sido nosotros, pero podían haber sido otros. El Elche lo ha sido.

Te pongo un escenario. Al Deportivo le dan los tres puntos que tenemos en juicios por la alineación indebida del Extremadura. Quedaríamos con tres puntos más y un empate nos salvaría y metería al Fuenla en el playoff. Se podría dar un circo con los dos equipos sobre el campo sin tocar el balón y beneficiar a los dos. Entonces se pondría el grito en el cielo. Es la consecuencia de una mala decisión.

En otros ámbitos se debatirá sobre cuánto se ha arriesgado jugando La Liga, con el caso Fuenlabrada. Pero el caso es que nos dejan fuera de juego en el momento más importante de la temporada. No podemos influir cuando nosotros teníamos algo que decir en esa pelea.

¿Creen que el hecho de que ese caso que pones sobre la mesa pueda darse influirá en la decisión de la justicia sobre el partido contra el Extremadura?

No lo sé. Hay que creer en la transparencia y en el buen hacer de la gente que se dedica a ello. Simplemente expongo una posible situación rocambolesca, pero que podría darse. Yo he escuchado diferentes opiniones. Muchos decían que íbamos a bajar sí o sí.

Los jugadores del Fuenlabrada, en su llegada a Santiago para jugar el partido frente al Deportivo de la Coruña Twitter (@CFuenlabradaSAD)

Pero si se ve el día anterior como el Celta y el Leganés, jugándose el descenso, se influían el uno y el otro... Los jugadores del Celta estaban pendientes todo el rato de Butarque. Es fácil argumentar que nosotros íbamos a tener influencia en los otros partidos. Cuando digo nosotros, se podría aplicar a la guerra por el playoff.

¿El vestuario se siente de Segunda B?

Contentos no estamos. Hasta que se diga lo contrario, nos dan por descendidos. Tenemos mucha fe en que si esto acaba en un poder objetivo, nuestros argumentos son de peso y va a haber una sentencia favorable. No sé si la decisión era la única que se podía tomar, pero esa decisión acarrea unas consecuencias y nosotros pedimos una compensación por sentirnos perjudicados.

Hay compañeros suyos que terminaban contrato y podría darse que los jugadores ya no tengan contrato cuando se pudiera volver a jugar la jornada o simplemente su partido

Y casos como que puedas tener contrato con tu club solo en caso de permanencia y no sabes si estás libre o no. Es una situación complicada que ya lo era por el tema del parón y el cambio de fechas. El mercado de verano iba a ser difícil. Esas cosas quedan entre el club y nosotros. Hay que esperar a que la sintonía sea buena. Todos estamos implicados en defender una causa en la que creemos y que nos puede beneficiar o compensar de alguna manera. El tema contractual está ahora mismo difícil.

