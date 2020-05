Maradona, Ronaldinho, Charlie Sheen, Rodman... El jeque del Almería revoluciona Twitter

No hay nada a lo que no pueda llegar Turki Al-Sheikh. El jeque que se hizo este año con el Almería no deja de sorprender a su afición y al resto del mundo. Este jueves y este viernes se ha pasado Twitter con uno de los hilos más increíbles que se recuerdan en la historia de la red social.

El dueño del Almería ha reunido a un elenco dispar de famosos y deportistas para apoyar su torneo benéfico de FIFA 20. El expresidente del Al-Nasr, Saud Al-Suwailem, retó a Al-Sheikh a disputar ese encuentro virtual para reunir fondos para una asociación para los más necesitados de Arabia Saudi.

Desde este 21 de mayo ha sorprendido a la red social con vídeos de deportistas como Leo Messi, Diego Armando Maradona, José Mourinho, Ronaldo Nazario, Dani Alves y Bebeto, pero, por si la nómina no fuera suficiente, ha contado con el exjugador de baloncesto Dennis Rodman, con el rapero Snoop Dogg o los actores Charlie Sheen y Dolph Lundgren.

Uno de los más grandes, Maradona, también manda ánimos a @Turki_alalshikh y envía un saludo a nuestra ciudad ◘ pic.twitter.com/KMjTpiVm7q — UD Almería (@U_D_Almeria) May 21, 2020

Los diferentes protagonistas aparecen en el vídeo dando apoyo a Turki ante este reto y promocionando el evento. El máximo responsable del Almería sigue mostrando su poder a la hora de convocar estrellas. Sin duda se ha convertido en uno de los personajes del año en el mundo del fútbol español.

