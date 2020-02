Guti: "Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería presento mi dimisión"

El Almería sumó un nuevo pinchazo tras perder ante el Huesca, en lo que fue su segunda derrota consecutiva, y el cuarto partido seguido sin conocer la victoria, lo que ha hecho que Jose María Gutiérrez 'Guti' atraviese el peor momento como entrenador del cuadro andaluz.

En la primera mitad, el Huesca encarriló el partido ya en el minuto 25 con goles de Okazaki y Rico, pero el Almería nunca dio el partido por perdido.

El Huesca, necesitado tras las dos últimas derrotas, salió más enchufado al partido y dominando con claridad ante el Almería que sólo pudo defenderse como pudo ante el asedio a que le sometió el conjunto oscense llegando por las bandas con mucho peligro.

Más allá del resultado, la noticia estuvo en la expulsión del entrenador del Almería, Guti, que, según el acta, vio la tarjeta roja por protestar, algo que confesó poco después en rueda de prensa, donde mostró su enfado por ello, por la actuación del VAR y del árbitro y por el supuesto rumor de que salió hace unos días de fiesta a una discoteca de Almería con sus jugadores.

"Que nos digan por qué en Soria entra el VAR y nos quitan dos puntos y aquí ni siquiera va a mirarlo. Está sucediendo cada jornada con el VAR, no solo en Primera, también en Segunda. Dos semanas antes hubo una jugada calcada que fue penalti y este sábado, no. Eso te hace dudar", reconoció el técnico.

La supuesta fiesta

Sobre los rumores de una fiesta en una discoteca de Almería con sus jugadores, Guti se mostró muy tajante sobre ello negándolo todo.

"Si alguien encuentra una imagen mía en una discoteca de Almería, presento mi dimisión y devuelvo todo el dinero que me haya pagado el Almería. Tengo la conciencia tranquila, poco más que decir. Es un rumor sin pruebas que se ha hecho viral en toda España y salido en todos sitios. Es el lastre que llevo de ser Guti y una persona conocida, pero la vida me ha hecho fuerte y esas cosas no me van a hundir", aseguró Guti.

