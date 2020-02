La versión más dura del Guti entrenador: "Parece que no quieren ascender"

Numancia y Almería empataron a un gol, los dos materializados desde el punto de penalti, en un partido que se aceleró en la segunda parte y en el que el conjunto almeriense estuvo más cerca de llevarse la victoria.

El Numancia, que regresaba a Los Pajaritos con la intención de reflejar en el marcador las buenas sensaciones de su visita a Zaragoza, entró mejor en el partido y metió el miedo en el cuerpo al Almería, por momentos demasiado inseguro en sus salidas de balón e impreciso en el pase.

No le gustó nada a José María Gutiérrez la actuación de los suyos y así lo mostró en rueda de prensa. Criticó la actitud y el juego de sus futbolistas sobre el campo y no mostró piedad en sus dardos a sus jugadores.

"No, no me voy contento. No por el punto, si no por el juego de mis jugadores. El Numancia ha sido muy superior y nos ha regalado el punto. Hemos sido un equipo que parece que no quiere ascender y que no quiere ganar. Hemos sufrido en todo", explicó sobre el balance del partido.

José María Gutiérrez 'Guti', en un partido del Almería udalmeriasad.com

Más duro fue al explicar qué le faltó al equipo en Los Pajaritos: "Tendríamos que estar aquí toda la noche para poder explicártelo. Un equipo que no tiene el balón, que no quiere el balón, que no gana los duelos, que no gana las segundas jugadas, que regala muchas cosas... Nos ha faltado todo", contó.

"Hay que trabajar. Tenemos que trabajar desde el minuto 1 hasta el 90, no desde el 30, no desde el 60 ya no estoy...", concluyó.

