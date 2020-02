El Getafe, sobre el interés del Barça por Ángel: "Es nuestro, no queremos que haya movimientos"

Ángel Martín, director deportivo del Getafe, afirmó este viernes que el Barcelona no se ha puesto en contacto con su club para intentar fichar al delantero Ángel Rodríguez.

El ariete del cuadro madrileño, una de las claves del éxito del Getafe esta temporada, está en la órbita del Barcelona, que pagaría la cláusula de rescisión de cerca de nueve millones de euros para sustituir al lesionado Ousmane Dembélé, según publicó el diario Sport.

El director deportivo del Getafe, durante la presentación oficial del defensa uruguayo Erick Cabaco, negó que el Barcelona haya hablado con su club para intentar fichar al jugador y reconoció que su marcha sería importante para los hombres de José Bordalás.

"El Barcelona no se ha puesto en contacto con nosotros. Sólo sabemos por informaciones de prensa. Pero no hay absolutamente nada, ni por parte del club ni por parte del representante. Estamos tranquilos. Es una situación que no depende de nosotros. Vamos a esperar, que el tiempo diga lo que tiene que pasar. No puedo decir más. Me gustaría que se quedara con nosotros", declaró.

"Para nosotros sería una baja importante. Es un jugador que he tenido en Osasuna y en el Zaragoza. Le tengo un cariño especial y si al final se da esa circunstancia, el equipo notará su baja. Estamos preparados para asumir esa situación. Pero no tenemos ninguna noticia ni del Barcelona ni de nadie", agregó.

Además, indicó que no ha podido hablar con el jugador porque cuando empezaron a llegar noticias sobre la posible operación, el delantero del Getafe estaba en el vestuario.

"No le voy a dar importancia a la situación hasta que no se confirme por parte de alguien. Ángel es un jugador nuestro al cien por cien y no queremos que haya movimientos. No nos gustaría que hubiese, pero no depende de nosotros", agregó.

También dejó claro que todos se "están metiendo en camisa de once varas" porque nadie, de momento, ha llamado al Getafe interesándose por Ángel e indicó que sólo se habla de "supuestos".

"Vamos a trabajar igual. Si al final pasa, la gente que estará, estoy convencido de que van a sacar el trabajo adelante. Negociar, no vamos a negociar. No le vamos a dar muchas vueltas. Ángel Es importante para nosotros, marca en todas las competiciones. Si finalmente se da la baja, lo notaremos, pero tenemos delanteros de gran nivel que pueden compensarlo de la mejor manera", dijo.

