Tuchel: "Si no pongo a los jugadores que fueron a la fiesta de Neymar... me quedo sin equipo"

El PSG se hizo con la victoria en el encuentro contra el Nantes de este martes. Después, fue Thomas Tuchel protagonista en la rueda de prensa posterior al encuentro. El entrenador germano fue preguntado por la famosa fiesta del 28 cumpleaños de Neymar y la ausencia del brasileño en este partido por una misteriosa lesión.

"¿Qué puedo hacer? Si dejo a todos los jugadores que estuvieron en la fiesta al margen, no tengo equipo. Es así. No podemos pensar en la fiesta, de lo contrario no jugamos", comentó Tuchel ante los medios de comunicación. Y es que aunque Neymar no disputase el choque, muchos de sus compañeros sí asistieron a la celebración y luego jugaron el partido.

Kylian Mbappé

Otro de los focos dentro de la actualidad del Paris Saint-Germain se sitúa sobre la figura de Kylian Mbappé. El delantero francés y Thomas Tuchel tuvieron un desencuentro el pasado fin de semana como consecuencia de que el técnico decidiese sustituir al futbolista. Ahora, el germano señala que es "un jugador clave".

Mbappé, con el PSG EFE

"Intentamos encontrarlo a la izquierda con su velocidad. Estoy muy feliz porque fue decisivo. Pero no fue necesario mostrar una reacción, porque estas no son grandes cosas. Está claro que Kylian es un jugador clave para nosotros. Nos lo mostró de nuevo", dijo Tuchel sobre el delantero después de los rumores que le acercan al Real Madrid.

Lesión de Neymar

Después volvió a retomar el tema Neymar y la lesión: "No estoy totalmente sorprendido, porque vi durante el partido contra el Montpellier que se había lastimado y que estaba sufriendo. Hablamos de eso en el descanso. Pudo controlar el dolor. Pero después de dos días, fue más grave. Espero que pueda jugar el domingo porque está en excelente forma. Y tiene la capacidad de cerrar partidos".

