Tuchel le da un palo a Neymar por su fiesta de cumpleaños y se queda fuera de la convocatoria

El entrenador del París Saint-Germain, Thomas Tuchel, lamentó que se esté hablando del cumpleaños de Neymar, que lo celebró anoche en una discoteca de París con algunos de los miembros de la plantilla, algo que el entrenador reconoció que puede perturbar su preparación.

"No es la mejor forma de preparar un partido, pero tampoco la peor", afirmó el entrenador, quien sin embargo dijo que no castigará a quienes acudieron a la fiesta. No obstante, quiso quitarle hierro a este polémico asunto: "¿Es lo peor que nos podía pasar? Tampoco es eso. Es una pena porque damos oportunidades de que hablen mal de nosotros".

Además, consideró que son "un equipo fuerte mentalmente" y aseguró que tienen que acostumbrarse a esta situación, pero "no dejando a jugadores en el banquillo o en casa porque salieran de fiesta".

Neymar, tras uno de los goles ante el Lille REUTERS

Por último, Tuchel quiso dar por concluido el tema indicando que la situación "no es blanco o negro". "El contexto es más grande. Todo el mundo debe entrenar de forma seria y mostrar mañana que son capaces de jugar como saben", concluyó.

Fuera de la convocatoria ante el Nantes

Finalmente, el técnico francés no ha querido contar con el futbolista brasileño para el encuentro ya que se ha quedado fuera de la convocatoria para el partido ante el Nantes. Neymar sufrió una pequeña fisura en la espalda durante el encuentro ante el Montpellier y no forma parte de ella por simple precaución. El club ha anunciado que sí estará el fin de semana.

