El incendio en Can Barça es serio. Después del cambio de entrenador a mitad de temporada, algo inusual en este club, llegó una crisis de resultados que enturbió el inicio de la carrera en el banquillo azulgrana de Quique Setién. Cuando parecía que remontaba la situación, los problemas se trasladaron al físico de los jugadores.

A la lesión de larga duración de Luis Suárez, para la que no se encontró reemplazo en el mercado de invierno, se ha unido la recaída de Ousmane Dembélé cuando ultimaba su regreso a los terrenos de juego.

Pero por si hiciera falta gasolina para avivar el fuego de la crisis, Éric Abidal, director deportivo del Barça, salió en el diario Sport a destapar que hubo jugadores que no querían trabajar con Ernesto Valverde y a desmentir la oferta de contrato a Xavi Hernández.

Messi no pudo guardarse su rabia contra el dedo acusador del que fuera su amigo en el vestuario cuando coincidieron en la etapa más gloriosa del Barcelona y explotó en Instagram pidiéndole que diera nombres en sus acusaciones.

La brecha en el vestuario es otro de los problemas que apareció con las insinuaciones de una gresca en un entrenamiento entre dos pesos pesados de la plantilla y la desaparición de las piñas en las previas de los partidos.

Ante esta situación, el Barça tiene una complicada eliminatoria de Copa del Rey ante el Athletic que tiene que afrontar. Setién comparece ante los medios en la previa del encuentro en San Mamés donde tendrá que dar respuesta a esta crisis deportiva e institucional.

Setién, sobre la crisis deportiva: "¿Lo de Abidal y Messi? No me afecta, no puedo controlarlo"

Cómo se gestiona la crisis

La mayor parte de las cosas que me has dicho, son importantes, pero a mi no me afectan. Trataré de que a mis jugadores no les afecten. Hemos hablado 15 minutos sobre este tema, la importancia del partido de mañana y de centrarnos en el partido. A mi lo que me interesa es el fútbol. El resto de situaciones no las puedo controlar. Yo todo lo que sea fútbol lo hablamos. A los futbolistas también solo les importa el fútbol.

Fichajes

Son cosas que están pendientes. Primero vamos a ver el diagnóstico exacto de Ousmane. El tiempo que va a estar sin poder jugar. Y cuando tengamos toda la información tomaremos una decisión. Tenía muchísima ilusión con Ousmane, ha sido una desgracia.

En toda mi vida he tenido problemas, lo que queda es buscar soluciones. Si podemos fichar a alguien, lo miraremos. Si no ya buscaremos la solución para ganar los partidos. Siempre hay que ver las cosas con positivismo e ilusión. Esto no me aparta de ser feliz.

El cabreo de Messi

Todas estas cosas os afectan a vosotros. Yo me centro en el fútbol. Lo único que me interesa es darles a mis jugadores las herramientas necesarias. Todo lo demás no me interesa. En cualquier club como este hay problemas. Hay cosas que no voy a poder controlar. Yo me centro en lo que me tengo que centrar.

Vosotros ya estáis para hablar de estas cosas. Yo quiero ir al entrenamiento, preparar los partidos y centrarme en las cosas que me tengo que centrar. Tengo muchísimo trabajo futbolísticamente como para pensar en cosas que no me interesan.

"En cualquier club como este hay problemas. Hay cosas que no voy a poder controlar. Yo me centro en lo que me tengo que centrar"

Plantilla muy corta

No sabemos si hay suficientes mimbres. Yo estoy seguro de que siempre puede competir. Si coincide que no podemos fichar, no pasa nada. Vamos a trabajar con la misma ilusión, vamos a conseguir que los que estén, estén absolutamente comprometidos. Hoy hemos hecho otro entrenamiento extraordinario. Estamos concienciados para el partido de mañana. En las cosas que no podemos controlar no podemos dedicarles ni 10 centímetros.

Preocupa más Dembelé o Messi

A Dembélé le he visto con unas ganas extraordinarias de volver y va a estar un tiempo sin poder jugar. Eso es lo que me preocupa. Lo demás no lo podemos controlar.

Juicio de Umtiti

Es lo mismo. Es un asunto personal que ha coincidido y que a todo el mundo le pasan cosas imprevistas. Me podía haber pasado a mi. La vida son todo problemas, son cosas que hay que solucionar. Si no puede viajar con el equipo, viajará una hora después. No pasa nada, estad tranquilos.

Quique Setién, con sus jugadores en el entrenamiento EFE

También tiene la culpa

Claro que me responsabilizo. Pero esto es parte del proceso de los que siempre tenemos que estar tomando decisiones. Muchas decisiones hay que tomarlas antes. Y a veces no conocemos todos los entresijos. Claro que a mi me gustaría tener a más jugadores. Con la lesión de Dembélé a lo mejor no habríamos dejado marchar a Carles Pérez. Hay que transmitir a los jugadores que los que estemos, vamos a competir. Nadie tiene la llave de esto.

Sustitutos

Claro que los teníamos antes y claro que los tenemos ahora. Estamos a la espera de la decisión que se pueda tomar. Esto lo veremos en unos días.

Cómo ha visto a Messi

Claro que lo veo con ánimos. Lo he visto sonriente, lo he visto bien. Le encanta venir a entrenar. Igual que ayer o antes de ayer.

"Con la lesión de Dembélé a lo mejor no habríamos dejado marchar a Carles Pérez"

Te arrepientes de haber fichado

Qué va. Hace un mes no tenía ningún problema, pero benditos problemas. Sigo con la misma ilusión. Mi vida nunca ha sido fácil, esto es lo que puede imaginarse cualquiera que llega a un club como este. Ya lo dije en Sevilla. A mi me empuja viento del norte y es muy fuerte. Es muy difícil tumbarme.

Piqué

Ha tenido un proceso febril. No creo que tenga ninguna importancia. A ver cómo evoluciona. Lo ponemos entre comillas.

Los roces en los entrenamientos

Ya lo habéis visto hoy. Iremos incorporando juegos para reírnos y divertirnos. Quizá no siempre sea así, porque las derrotas y las situaciones afectan. La plantilla está motivada y con ganas. En lugar de poner todo eso que habéis dicho, poned estas imágenes que a nuestra afición le van a gustar más.

Quique Setién, durante un entrenamiento EFE

Le recuerda a su época del Atlético

¿Los problemas con Jesús Gil? Ya no me acuerdo de lo que pasó. Yo estoy encantado de estar aquí. Trataré de que las cosas que yo puedo controlar estén bien. Y esto es de lo que me gusta hablar. No de lo que ha pasado o pueda pasar. Vivo al día para disfrutar de esto que me ha dado Dios.

Distracciones

Yo he tenido muchos problemas deportivos a lo largo de mi vida. Yo no conozco muchas cosas. Lo que voy a tratar es que las cosas que pueda controlar estén bien. Estoy absolutamente centrado en esto. No voy a dejar que nadie se distraiga con cosas que no nos ayuden para nada. El fútbol es lo importante.

Arturo Vidal

Ha superado esas pequeñas molestias y ha entrenado perfectamente. Está en condiciones de poder jugar.

"Messi ya tiene la experiencia y la capacidad como para decidir sobre lo que tiene que hacer. No me voy a meter en la vida de nadie"

Partido trascendental

Es verdad que ahora tenemos dos partidos muy importantes fuera de casa. No estamos consiguiendo tener tanta consistencia como deberíamos. No se lo que va a pasar. Se que vamos a afrontar el partido concienciados. Todos van a ser vitales. Pasar es tan importante como conseguir los tres puntos el fin de semana. Yo ya se que estoy en un club en el que tienes que ganar todos los partidos. Pero la derrota también es una opción.

Cómo puede transformar el malestar de Messi

Messi ya tiene la experiencia y la capacidad como para decidir sobre lo que tiene que hacer. No me voy a meter en la vida de nadie. Yo tengo que conseguir que mis jugadores vengan felices y los argumentos que les ponemos sean buenos y que vean que van creciendo y que vamos ganando. Lo demás no me compete.

Repetir onces

El Athletic es un equipo que rentabiliza muy bien los goles, que encaja muy bien. Es muy sólido defensivamente. En su caso, además, nos va a comprometer mucho en esta competición después de los últimos resultados. El partido nos va a implicar muchísimo y vamos a tener que estar a un nivel muy alto. Los argumentos son distintos a los nuestros, pero son válidos y ellos creen en su idea.

Quique Setién, hablando con sus jugadores tras la crisis deportiva e institucional EFE

4-3-3 o 3-5-2 para atacar

No me queda del todo claro si es más fácil. Si el rival te da más facilidades, pues... El Levante no se encierra y te dejaba más espacios. Con el Leganés eso no nos pasaba. Nuestra intención es atacar mucho y recibir poco. Hay circunstancias donde tenemos que tener más cuidado. Lo importante es tratar de evitar que nos generen como lo hizo el Levante.

Messi y Griezmann

Yo creo que es verdad que el proceso de Antoine a esta manera de jugar le pueda estar influenciando. Hace muchas cosas bien. Yo realmente veo que se está adaptando. Lo que necesitamos, como todos los delanteros, es que meta goles. No tengo ninguna duda de que la conexión entre ellos va a ser extraordinaria.

Vidal y los goles

Seguramente Vidal nos aporta cosas que otros no pueden. Desde luego que puede ser una opción clara. Ya lo ves en los entrenamientos. Le gusta tirar, ve bien los espacios. Desde luego es una opción.

