Drama Dembélé: otra grave lesión y se perderá toda la temporada

Lo de Ousmane Dembélé parece no tener fin. Cuando por fin veía la luz y que Quique Setién le tenía preparados grandes planes, el extremo francés ha vuelto a caer lesionado. Lo que este lunes parecía ser un aviso cuando se retiraba por precaución del entrenamiento del Barcelona, al final ha acabado siendo la confirmación de otra grave lesión que añade a su alargado historial médico.

Las pruebas médicas que le han realizado este martes han determinado que Dembélé sufre na rotura completa del tendón proximal del bíceps femoral del muslo derecho. Un diagnóstico preocupante, ya que obligará al galo a mantenerse alejado de los terrenos de juego durante todo lo que queda de temporada.

En el Barça estudian ahora que tratamiento se seguirá para su proceso recuperación. Hasta ahora, el club catalán parece no haber encontrado explicación a la facilidad de Dembélé para caer lesionado y, sin duda, el proceso clínico no ha ayudado hasta ahora. Dembélé vive un drama desde que fichó por el Barcelona y las lesiones parecen no dejarle en paz.

Ousmane Dembélé, con el Barcelona EFE

Setién esperaba a Dembélé

Hace unos días atrás, Setién celebraba la vuelta de Dembélé al grupo. Entre otros motivos, el Barça no acabó fichando un delantero de última hora que reemplazara al lesionado Suárez para confiar también en el ex del Dortmund. El técnico azulgrana dijo que se iba "a salir" y hasta afirmó que se le caían "las lágrimas al ver la intensidad de Dembélé" en sus entrenamientos.

Esta noticia llega también en el peor momento. Tras cerrarse el mercado de fichajes, ESPN también ha desvelado que Messi lleva varios partidos arrastrando molestias en su pierna izquierda. Se le acumulan los problemas a Setién, al que no paran de crecerle los enanos desde que relevó a Ernesto Valverde en el banquillo del Barça.

[Más información: Quique Setién: "¿Fichar un delantero? Dembélé se va a salir"]