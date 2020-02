Guerra en el Barcelona: Messi raja sobre Abidal por señalar a los jugadores

Siguen los problemas en el Barcelona. Messi ha mostrado su disconformidad debido a unas palabras de Abidal en una entrevista al diario Sport que explicaba que "muchos jugadores no estaba satisfechos ni trabajaban mucho" con Ernesto Valverde.

El director deportivo explicó cómo se había tomado la decisión de destituir a Ernesto Valverde tras el empate en Liga ante el Espanyol y la derrota en la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid. Y no solo fueron los malos resultados lo que provocó el adiós, también motivos internos dentro del vestuario", según explico Abidal.

"Muchos jugadores no estaban satisfechos ni trabajaban mucho y también había un tema de comunicación interna. La relación entrenador-vestuario siempre ha sido buena, pero hay cosas que como exjugador puedo oler. Comuniqué al club lo que pensaba y había que tomar una decisión", expresó el director deportivo azulgrana.

La rajada de Messi sobre Abidal

A Leo Messi no le han gustado las palabras de Abidal y a través de su cuenta de Instagram ha mostrado su malestar: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones".

"Los jugadores de lo que pasa en la cancha y además somos los primero en reconocer cuando no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo hacerse cargo de las decisiones que toman", expresó.

"Por último creo que cuando se habla de jugadores, habría que dar nombres porque sino se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas", finalizó.

Messi, tocado

Leo Messi arrastra problemas físicos desde hace algunos partidos. Es lo que desvela ESPN, que asegura que el astro argentino tiene algún tipo de molestias en si pierna izquierda que podrían estar haciéndole jugar con dolor durante las últimas semanas. Un problema enorme para Quique Setién si al final estas molestias obligan a Messi a tener que parar.

La preocupación en el Barça está puesta de cara al partido de este jueves contra el Athletic. Los culés visitarán San Mamés con motivo de los cuartos de final de la Copa del Rey y se juegan a un partido seguir con vida en el torneo del KO. Todo hace indicar que el argentino estará disponible, pero habrá que ver hasta que punto pueden arriesgar con el físico de su máxima estrella.

