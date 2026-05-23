Jonas Vingegaard ofrece otro recital en la cima de Pila, se viste de rosa y da el mazazo definitivo al Giro de Italia

Jonas Vingegaard celebra su victoria en la cima de Pila, en el Giro de Italia. GIRO DE ITALIA

El corredor danés volvió a mostrarse como el hombre más fuerte de la carrera en una de las etapas reina de la Corsa Rosa. Le endosó cerca de un minuto al resto de sus rivales.

Día serio del Giro de Italia, día que Jonas Vingegaard no falla. En la tercera gran jornada de montaña el ciclista danés volvió a demostrar que es el más fuerte de la carrera y se adjudicó su tercera victoria de etapa, pero sobre todo dio un nuevo mazazo a la clasificación general.

Paso a paso el de Visma Lease a Bike se acerca a lo más alto del podio de Roma. Su exhibición en la cima de Pila le hizo cambiar la maglia azzurra de mejor escalador por la rosa, la que por fin le distingue como el mejor hombre de la carrera. Al fin, las cosas en su sitio.

En una jornada corta pero muy explosiva Visma Lease a Bike controló la escapada y remató en la ascensión final. A falta de 4,6 kilómetros Vingegaard pegó el martillazo definitivo y se marchó en solitario con una facilidad pasmosa para besar la foto de su familia en el manillar, levantar los brazos y ratificarse como lo que todos sabíamos, el único aspirante a la victoria final en este Giro de Italia.

🔻Mission accomplished: stage win and Maglia Rosa for the big favourite!



🔻Missione compiuta: tappa e Maglia Rosa per il grande favorito della vigilia!



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Una jornada marcada en rojo

Todos tenían esta decimocuarta etapa del Giro en su cabeza desde que la carrera arrancó hace dos semanas en Bulgaria. Solo 133 kilómetros, sí, pero 4.350 metros de desnivel acumulado en esa corta distancia.

El día exigía desde el principio. Nada más arrancar, en frío, llegaba la primera dificultad montañosa de la jornada de primera categoría, una ascensión que iba a empezar a poner las piernas tiesas desde el inicio.

En estos días las fugas suelen ser para los elegidos, así que por delante se filtró gente de mucha calidad. Movistar Team gozó de triple representación con Enric Mas, Juanpe López y Einer Rubio, y además se metieron otros como Igor Arrieta, Giulio Ciccone, David de la Cruz, Vlasov...

Vingegaard, ante el público en la cima de Pila. GIRO DE ITALIA

Pero era una día que llevaba grabado a fuego el nombre de los aspirantes a la clasificación general. Por eso, Visma Lease a Bike no quiso dar pábulo a las especulaciones y se puso a trabajar al frente del gran grupo desde muy pronto.

Ese trabajo buscando el remate de Jonas Vingegaard en la subida final hizo que la fuga nunca llegara a tener una distancia demasiado grande pese a la calidad de la gente que la conformaba.

Todo avanzó sin demasiados sobresaltos esperando la subida decisiva, si bien es cierto que en las ascensiones previas alguno como Pellizzari parecía mostrar debilidades -faltas, por otra parte- a cola del pelotón.

Vingegaard mata el Giro

En esta jornada alpina la fuga llegó a las faldas de Pila con menos de 2 minutos de ventaja y eso, sabiendo que por detrás se iban a soltar las hostilidades, era una renta demasiado pequeña.

Pese a todo, los últimos supervivientes de la fuga batallaron hasta que tuvieron margen. Especial mención para Enric Mas, que volvió a estar un día más dando la cara, Einer Rubio y Giulio Ciccone.

En el grupo de favoritos pronto empezó a sufrir Markel Beloki. El joven ciclista español, con el objetivo de finalizar en el top10 de este Giro, terminó pagando su juventud y falta de experiencia en las grandes vueltas. Apenas lleva una Vuelta y este Giro.

Quien también parecía sufrir era Pellizzari, pero el italiano se sobrepuso de manera extraordinaria.

Con la fuga muerta, a falta de 4,6 kilómetros para el final Jonas Vingegaard decidió reventarlo todo. Piganzolli hizo el último esfuerzo y el danés aprovechó el gran trabajo de los suyos durante todo el día para rematar.

No hubo nadie capaz de seguir a Vingegaard. En solitario, comenzó a abrir hueco al resto de contrincantes y dejó la clasificación general vista para sentencia. Cambió la maglia azzurra de mejor escalador por la rosa de mejor hombre de la general.

🩷 Nearly 3' after Jonas Vingegaard, Afonso Eulálio crosses the line, and will move to 2nd in the GC



What a run it's been, well done Afonso 👏#GirodItalia pic.twitter.com/1bH4UTMi3g — Giro d'Italia (@giroditalia) May 23, 2026

49 segundos a Felix Gall, que en la montaña se volvió a reivindicar como el mejor mortal en cuestión, 58 a Hindley, y más de un minuto a Pellizzari. Eulálio, hasta ahora líder, salvó el honor con mucha pelea, por no la maglia rosa.

El Giro de Italia tiene dueño salvo catástrofe inesperada o desgracia no prevista. Ya son casi 3 minutos de ventaja sobre Felix Gall... Y todavía queda mucho Giro de Italia.