Los playoffs de la Liga Endesa levantan el telón con un objetivo común: acabar con el reinado del Real Madrid

Mario Hezonja trata de anotar ante Metu en El Clásico de baloncesto. EFE

La hora de la verdad ha llegado a la Liga Endesa. Este martes 2 de junio arrancan unos playoffs que prometen emociones fuertes y que reúnen a los ocho mejores equipos de la temporada: Real Madrid, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, Barça, Joventut, Surne Bilbao Basket y La Laguna Tenerife.

Todos comparten un mismo objetivo: destronar al vigente campeón. El conjunto blanco afronta la fase decisiva del campeonato con la etiqueta de gran favorito.

Los blancos han vuelto a firmar una temporada regular sobresaliente a pesar de las últimas cinco derrotas consecutivas que han cosechado después de haberse asegurado la primera posición y tras haberse centrado en la Final Four de la Euroliga.

Con una mezcla de experiencia, talento y físico, los de Sergio Scariolo se presentan como el rival a batir y el principal obstáculo en el camino del resto hacia el título.

La historia reciente también juega a su favor. El club blanco domina el baloncesto español desde hace más de una década y ha convertido los playoffs en su territorio natural.

Acostumbrado a competir bajo máxima presión, el equipo ha construido una mentalidad ganadora que le permite responder en los momentos más exigentes. Precisamente por eso, el resto de contendientes saben que cualquier aspiración al campeonato pasa por superar al gigante madridista.

Sergio Scariolo, durante el partido contra Joventut. EFE

Entre los principales candidatos emerge el Valencia Basket. El conjunto taronja ha completado una campaña muy sólida y cuentan con una plantilla equilibrada, capaz de competir de tú a tú contra cualquiera.

Su velocidad de juego y su capacidad anotadora les convierten en una amenaza real para las aspiraciones blancas y los de Pedro Martínez tienen cuentas pendientes con el Real Madrid, con quienes ya se han enfrentado siete veces esta temporada.

También Baskonia llega con argumentos para soñar. El conjunto vitoriano ha mostrado durante la temporada un baloncesto agresivo y dinámico, apoyado en una de las aficiones más exigentes y apasionadas del país.

Su victoria en la final de la Copa del Rey ante el conjunto blanco le hace convertirse en uno de los grandes protagonistas de la lucha por el título.

Un mismo objetivo

El Barça, por su parte, afronta los playoffs con la obligación de reivindicarse. La temporada ha estado marcada por altibajos.

En el último partido ofreció la peor imagen de la temporada, un equipo que se jugaba todo pensando en la lucha por el título, pero saltó al campo, desalmado, sin capacidad de lucha ni reacción.

Sin duda, un síntoma muy malo pensando en poder superar al equipo de Sito Alonso que saldrá con el cuchillo entre los dientes.

Sin embargo, la experiencia de su plantilla y el peso de su escudo convierten a los azulgranas en un adversario que nadie desea encontrarse en una eliminatoria larga.

Xavi Pascual, con Willy Hernangómez. EFE

Más silenciosos, pero igualmente peligrosos, aparecen UCAM Murcia y La Laguna Tenerife. Los murcianos han vuelto a demostrar que su crecimiento no es una casualidad, mientras que los tinerfeños continúan siendo un ejemplo de competitividad, orden táctico y capacidad para maximizar sus recursos.

Joventut y Bilbao Basket completan el cuadro con el papel de aspirantes dispuestos a romper pronósticos. Sin la presión de otros candidatos, ambos conjuntos llegan con la ilusión de quienes tienen poco que perder y mucho que ganar, una condición que históricamente ha generado más de una sorpresa en las eliminatorias por el título.

Aun así, todas las miradas apuntan al Real Madrid. Los blancos conocen perfectamente el camino hacia el campeonato y parten con la ventaja de quien ha sabido mantenerse en la cima durante años.

No obstante, también saben que el éxito pasado no garantiza victorias futuras. Los playoffs son un territorio donde los errores se pagan caros y donde cualquier detalle puede cambiar el destino de una temporada.

Desde este martes comienza una nueva batalla por el trono del baloncesto español. Ocho equipos persiguen el mismo sueño, pero solo uno levantará el trofeo. El Real Madrid defiende la corona. Los otros siete intentarán arrebatársela.