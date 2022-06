Pau Gasol recibe la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo

Pau Gasol ha recibido un gran reconocimiento a su carrera deportiva. El exjugador español, convertido ya en leyenda viva del baloncesto nacional, ha recibido de manos del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo. Se trata de unos de los reconocimientos más grandes importantes que otorga el estado español a sus deportistas.

La entrega ha tenido lugar a través de un acto en el que ha participado, además del líder del gobierno, el ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta. Pau también ha estado acompañado por grandes personajes del universo del baloncesto y por excompañeros como Jorge Garbajosa, actual presidente de la Federación Española de Baloncesto.

Gasol ha recibido muchas felicitaciones por parte de los diferentes asistentes, pero todas han estado lideradas por la de la nadadora paralímpica Teresa Perales. La múltiple medallista felicitó al exjugador en nombre de todo el deporte español en una bonita ceremonia que tuvo lugar en el complejo de La Moncloa.

Pau Gasol acompañado de Pedro Sánchez, José Manuel Franco, Teresa Perales y Miquel Iceta Europa Press

Durante el acto, se proyectaron varios vídeos donde otros deportistas también transmitieron sus felicitaciones a Pau Gasol, no solo por este importante reconocimiento, sino también por su impresionante trayectoria. Algunos de los que aparecieron para dedicar unas bonitas palabras hacia el exjugador de la selección española fueron la nadadora de sincronizada Ona Carbonell, la jugadora de bádminton Carolina Marín, el exfutbolista Iker Casillas o el karateca Damián Quintero.

El agradecimiento de Pau Gasol

Pau, que hasta la temporada pasada había formado parte de la plantilla del Barça en su última etapa como profesional y ya alejado de la NBA, ha querido agradecer el apoyo y el reconocimiento que supone este premio: "Es un honor tremendo recibir esta gran distinción, este premio, por muchos motivos. Siempre es bonito que te reconozcan el trabajo, tu carrera durante tantos años. He tenido la gran suerte de jugar al deporte que amo y he amado desde que tenía seis años".

"Empecé como cualquiera, con ilusión y el sueño de convertirme en un jugador profesional y jugar con los mejores. Con mucho trabajo y el apoyo de mi familia he podido llegar a sitios que ni siquiera en el mejor de mis sueños podía haber imaginado".

Gasol superó una grave lesión en el pie que le tuvo casi dos años sin jugar con el objetivo de llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio. Tras su participación, terminó anunciando su adiós definitivo: Trabajé mucho para superar una lesión complicada, pero los esfuerzos merecieron la pena. Es un orgullo estar aquí. Lo he disfrutado muchísimo, he intentado transmitir valores y ser fiel a la persona que soy. Ser un ejemplo".

Pau Gasol junto a su familia en el acto de entrega de la medalla de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo Europa Press

"Ya que tengo la suerte de que el baloncesto es un deporte muy seguido por mucha gente en España, en Europa y el resto del mundo sentía esa responsabilidad, como oportunidad, de llegar a los más pequeños y tener un efecto positivo".

Pau quiso mostrar todo su agradecimiento a aquellos que tanto le han apoyado durante su carrera: "Yo soy un jugador de equipo y he tenido la suerte de pertenecer a grandes equipos, con grandes jugadores y compañeros. Gracias a ello he podido cosechar los éxitos que he conseguido, las distinciones que he recibido".

"Gracias a todos aquellos que me han ayudado, a los aficionados por el cariño durante mi carrera. Me han dado mucha fuera y energía para hacer el esfuerzo de estar tantos años al máximo nivel. Lo he disfrutado muchísimo y me siento muy afortunado".

Además, Pau quiso tener unas palabras en favor de instituciones como el Consejo Superior de Deportes o el Comité Olímpico Español con las que ahora colabora más estrechamente: "Agradecer el trabajo y el apoyo incansable a los atletas durante muchísimos años para que el deporte sea más accesible, más igualitario, que esté más profesionalizado y en un lugar mejor".

"Contáis con mi apoyo para que el deporte sea un vehículo de desarrollo, de inclusión, de integración de formación... es una gran universidad, un gran educador. Desde mi posición en el COI, en el COE y en ADESP seguiré trabajando para mejorar las condiciones de los atletas en el futuro".

