Alejandro Blanco no se rinde: "No vamos a dejar de luchar por el proyecto de los JJOO de Invierno"

El presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco, ha comparecido este miércoles en rueda de prensa para aclarar la situación que existe alrededor de la candidatura nacional para los Juegos de Invierno de 2030. A pesar del trabajo del ente deportivo por encontrar consenso entre las regiones del Pirineo, las cosas se han complicado en las últimas semanas después de la inexplicable postura que han mantenido Aragón y su máximo dirigente político, Javier Lambán.

Ante el fracaso vivido en la última reunión de la Comisión Técnica y la visceral reacción del gobierno aragonés, muy cerca de romper relaciones con el proyecto, el COE ha decidido seguir hacia delante con su proyecto. La intención es intentar presentar un programa de país ante el Comité Olímpico Internacional, tal y como se había pactado desde un primer momento.

A pesar de que Alejandro Blanco y todo su equipo han intentado en todo momento buscar un consenso general entre las partes, la situación ha llegado a un punto tan dramático que en el COE tienen la determinación de seguir hacia delante solo con aquellos que pretendan sumar. Y está claro que por el momento, Aragón no parece estar en el bando de los que intentar remar en favor del proyecto.

El presidente ha decidido convocar a los medios de comunicación este miércoles para dar sus propias explicaciones e intentar transmitir cuáles serán ahora las líneas a seguir con el proyecto: "No vamos a dejar de luchar por el proyecto. Nuestro deseo no es llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios".

"No voy a dejar de luchar por tener una candidatura porque si no la presentamos para 2030 romperemos una línea de diálogo con el COI que luego es complicado recuperar. Es difícil presentarla y llegar al acuerdo, pero no es imposible. Estoy convencido de que en el momento decisivo se presentará, no por los gobiernos, si no por la gente del Pirineo y de las ciudades porque este es un proyecto que es la vida de mucha gente".

El COE busca sus apoyos

Alejandro Blanco es más consciente que nadie de la importancia que tiene este programa tanto para los deportes de invierno en España como para el desarrollo de toda la región pirenaica. Además, tiene el propósito marcado de limpiar el proyecto de la sombra política que algunos dirigentes le han intentado poner. El Gobierno de Aragón ha sido especialmente agresivo en los últimos días con sus ataques y críticas hacia el COE a pesar de ha sido su bando por donde se ha roto la unidad de la candidatura del Pirineo para 2030.

Reunión en la sede del COE entre Alejandro Blanco, José Manuel Franco y Laura Vilagà Comité Olímpico Español

El presidente del COE admitió que es necesario abrir diálogo entre todas las partes, pero también si todos los agentes en la negociación quieren participar de ellas y sumar para sacar el mejor proyecto posible hacia delante. "Si es así, vamos a ver si podemos llegar a un acuerdo, si no, haríamos nosotros una propuesta razonada de cual debe ser la mejor opción que tenemos, con aquellos que quieren participar".

"Quien presenta la candidatura es el COE. No quisiera llegar a la situación de negociar independientemente con los territorios. Todo el que quiera participar de forma activa será escuchado, ambas partes piden que nos dejemos debates políticos estériles. Ya no depende tanto de nosotros, sino de la voluntad de acuerdo de los respectivos gobiernos".



[Más información: Ander Mirambell, de pionero del skeleton a su aventura en el voley: "Me motivan mis nuevos retos"]

Sigue los temas que te interesan