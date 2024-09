Adrian Wojnarowski da su último bombazo: la noticia que ha conmocionado a toda la NBA

El periodista más reconocido de la NBA se retira. Al menos se reinventa. Adrian Wojnarowski deja de lado las trincheras del periodismo para pasar a ocupar un papel en el organigrama deportivo de la Universidad de St. Bonaventure.

El estadounidense, renocido en todas las esferas del baloncesto por la increíble cantidad de primicias que ha dado a lo largo de su trayectoria profesional, enfocará su carrera en otro camino muy diferente. Eso sí, seguirá ligado al baloncesto, porque se convertirá en el gerente general del programa de baloncesto masculino de St. Bonaventure.

Formado precisamente en esta universidad como periodista, Wojnarowski ahora regresará a ese lugar que le vio nacer como profesional. La noticia ha causado una gran conmoción en el entorno de la NBA, ya que era una de las figuras más reconocidas que en ocasiones ha dado mucho más de qué hablar que algunos jugadores.

"Este oficio ha transformado mi vida, pero he decidido retirarme de la industria de la información. Entiendo el compromiso necesario para ejercer mi posición, y es una inversión que ya no estoy motivado a realizar. El tiempo no es infinito y quiero gastar el mío de manera más significativa a nivel personal", comentó a través de sus redes sociales acerca de este anuncio.

Precisamente ha sido ahí, en las redes sociales, donde el periodista estadounidense encontró su sitio para conectar con el público. Especialmente a través de X -anteriormente conocida como Twitter-, fue aumentando su popularidad y actualmente congrega a 6,5 millones de usuarios que seguían fervientemente cada información que publicaba.

Especializado en fichajes, especialmente llamativas fueron siempre sus exclusivas sobre las elecciones del draft de la NBA. De hecho, tanto la propia NBA como muchos clubes se asombraron en más de una ocasión de conocer a través de Wojnarowski algunos movimientos.

"Me marcho con una gratitud inmensa por los innumerables mentores y colegas, sujetos e historias, lectores y espectadores. Nadie se ha beneficiado más que yo de la creencia, confianza y generosidad de otras personas", comentó en sus redes sociales para despedirse del público.

Su nueva vida

Ahora Wojnarowski adquirirá un papel muy diferente, lejos de las exclusivas y las informaciones. Tendrá un papel importante en el organigrama deportivo de la Universidad de St. Bonaventure, al mando del programa de baloncesto masculino.

"Es una emoción única poder regresar a una universidad y una comunidad que amo para brindar servicio a nuestros estudiantes y atletas, entrenadores e institución. Tengo la esperanza de poder aportar valor en muchas áreas a nuestro programa de baloncesto y abrir puertas para el futuro de nuestros jóvenes, tanto a nivel profesional como personal", comentó en la ESPN, su último medio de comunicación.

Antes de trabajar en la cadena americana, Wojnarowski también trabajó en Yahoo! Sports y en el periódico The Record, en Nueva Jersey.